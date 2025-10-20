Мало кто знает об этом: как правильно выключать кондиционер, чтобы сэкономить электроэнергию

Самый распространенный способ отключения кондиционера часто влияет на большее потребление электричества

Со значительным похолоданием украинцы все чаще используют кондиционер для обогрева комнат. Это устройство хорошо прогревает воздух в течение небольшого промежутка времени. Но в то же время кондиционеры потребляют больше электроэнергии по сравнению с другими бытовыми приборами.

Оптимизация использования кондиционера может помочь существенно сэкономить средства. Оказывается, на счет за электричество может повлиять то, как отключается кондиционер — пультом или извлечение вилки из розетки.

Как сэкономить на использовании кондиционера

Чаще кондиционер выключается с помощью пульта дистанционного управления или таймера. Это обычная и удобная практика. Но так невозможно полностью выключить кондиционер. Выключение с пульта переводит устройство в режим ожидания. И кондиционер продолжает потреблять некоторое количество электроэнергии, объясняет Times of India.

Панель дисплея, датчики и электроника в кондиционере остаются работоспособными для приема сигналов с пульта. Хотя потребление энергии в режиме ожидания ниже, чем при охлаждении, оно есть и постепенно увеличивается.

Если извлечь вилку из розетки, кондиционер не сможет потреблять электроэнергию. Такой способ отключения может потенциально сэкономить больше электроэнергии по сравнению с использованием пульта. Но постоянно выдергивать вилку из розетки не очень удобно. Поэтому этот способ логичнее использовать, если вы надолго уходите из дома или планируете не использовать кондиционер долго.

Ранее "Телеграф" писал, почему в Киеве наблюдаются значительные перепады напряжения во время отключений света или после них.