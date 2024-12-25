Снова под атакой врага оказался Бурштын: чем важно это место для россиян (карта)

Над ликвидацией последствий работают соответствующие службы

В среду, 25 декабря, Россия обстреляла Украину на Рождество. В частности, часть Ивано-Франковской области осталась без света.

Об этом сообщает глава Ивано-Франковской области Светлана Онищук. По ее словам, часть области без света.

"Во время утренней тревоги враг нанес удар и по Прикарпатью. В результате часть области — без электроснабжения", — рассказала она.

В то же время, по данным главы ОВА, обошлось без пострадавших.

"Над ликвидацией последствий работают соответствующие службы", — добавила Онищук.

Основной целью был Бурштыне – в городе тоже слышали примерно 8 взрывов. Могут быть перебои со связью. Часть региона без света.

Позже Онищук написала, что электроснабжение в области возобновлено. Из-за утренней ракетной атаки врага часть Прикарпатья была обесточена. Без света находились жители Калуша, Бурштына и Ивано-Франковска.

Что известно о Бурштыне

В городе Бурштын находится одна из ТЭС Украины – Бурштынская. Она включает 12 энергоблоков (мощностью по 200 МВт каждый) и входит в состав ПАО "ДТЭК Западэнерго". Станцию уже обстреливали весной 2024 года, а также осенью 2022 года. Работа этой ТЭС важна для региона. Раньше два или три энергоблока постоянно работали на экспорт электроэнергии. Она была одним из самых больших объектов генерации в Западной электроэнергетической системе Украины.

Массированный обстрел РФ по Украине — что известно

В ночь на 25 декабря российские войска массированно атаковали Украину дронами и разного типа ракетами. Россия подняла в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Они слетали с аэродрома "Оленья". В Украине сразу сообщили о тревоге из-за ракетной опасности.

Кроме того, энергетики ввели графики отключения света для Киева и ряда областей Украины из-за массированной атаки РФ. Ведь, как ранее сообщал "Телеграф", массированный удар пришелся по теплоэлектростанциям ДТЭК . Серьезно повреждено оборудование.