Из-за обстрелов "скачет" напряжение: что делать, чтобы не сжечь бытовые приборы

Даже незаметные перепады напряжения могут "сжечь" электронику — как этого избежать, рассказываем шаг за шагом

В Украине официальный стандарт напряжения — 230 вольт, и из-за нестабильности энергосистемы уровень напряжения в розетках "скачет". Прыжки напряжения участились из-за постоянных обстрелов энергетической инфраструктуры и перегрузки сетей.

"Телеграф" подготовил памятку, как спасти электроприборы от негативных последствий перепадов напряжения и каковы первые признаки их начала. Такие колебания представляют серьезную опасность для бытовой техники.

Почему возникают перепады напряжения

Украинские электросети проектировались еще во времена, когда уровень энергопотребления был значительно ниже. Однако за последнее десятилетие нагрузка выросла в разы: в домах появились кондиционеры, электрическое отопление, бойлеры, полы с подогревом, стиральные и сушильные машины.

Проблема усугубляется из-за аварийных, почасовых и стабилизационных отключений, нарушающих работу энергосистемы. После восстановления питания напряжение может иметь отклонение от нормы, что и приводит к прыжкам в домовых сетях.

Как понять, что в сети есть перепады

Признаки нестабильного напряжения заметны даже без приборов:

свет в квартире периодически мигает или изменяет яркость

часто перегорают лампочки

бытовая техника (холодильник, стиральная машина, телевизор) работает со сбоями

слышно необычное гудение моторов или щелчок реле

компьютер или роутер периодически отключаются сами.

Даже если эти колебания почти незаметны, они постепенно изнашивают блоки питания и электронику приборов.

До нормального этого напряжения в Днепре далеко

Какие приборы больше всего под угрозой

Перепады напряжения чаще всего выводят из строя:

холодильники (портится компрессор)

стиральные и посудомоечные машины (сгорает плата за управление)

телевизоры и компьютеры

электрические духовки, бойлеры, кондиционеры.

Как действовать во время отключений и по возвращении света

Выключайте технику из розеток

Когда свет исчезает, обязательно выключите все мощные приборы – бойлер, обогреватель, стиральную машину, электроплиту. После возобновления электроснабжения ждите 10–15 минут, прежде чем снова подключать технику. За это время напряжение в сети стабилизируется.

Не включайте все приборы одновременно

Используйте технику поочередно, избегайте одновременной нагрузки на сеть. Это поможет снизить риск новых перепадов.

Проверяйте стабильность напряжения

Если свет мерцает – не подключайте чувствительную технику из перечня выше, пока напряжение не нормализуется.

Как пользоваться электроприборами после возобновления подачи электроэнергии

Как защитить приборы от скачков напряжения

Реле напряжения

Самая эффективная защита – реле напряжения. Оно автоматически отключает технику, если показатели выходят за безопасные пределы и подключает ее снова после стабилизации. Такие устройства бывают общие (устанавливаются в электрощитке) и розеточные (для отдельных устройств). Лучше всего реле устанавливать для холодильников, стиральных машин, телевизоров.

Стабилизатор напряжения

Этот прибор поддерживает постоянное напряжение 230 В, даже при колебаниях в сети. Он подходит для домов с частыми скачками – особенно в сельской местности или в частном секторе. Электронные стабилизаторы реагируют быстрее всего и обеспечивают точный уровень напряжения.

Источник бесперебойного питания (UPS)

Подойдет для компьютеров, серверов, телевизоров. UPS дает несколько минут или часов автономной работы, пока свет не исчез полностью или сглаживает короткие колебания.

Сетевой фильтр

Базовый, но минимальный уровень защиты. Он не спасает от серьезных скачков, но может уберечь технику от кратковременных колебаний или молнии.

Важно также следить за состоянием энергосистемы в целом, ведь старая проводка или проблемы в щитке могут вызвать "симптомы" схожие с перепадами напряжения.

