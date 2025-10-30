"Военным всегда мало". Депутат подверг резкой критике сборы на ВСУ

Депутат призывает к прозрачным процедурам финансирования ремонта техники

Член парламентского комитета по вопросам обороны Юрий Здебский резко отреагировал на идею сбора денег на минометы и раскритиковал практику организации ремонтных работ техники, назвав часть инициатив "бредом" и указав на необходимость четких процедур. Об этом он сообщил в интервью "Телеграфу".

По его словам, приобретение миномета и боеприпасов к нему – это не простая покупка в магазине и должна находиться под контролем государства.

На минометы? Ну это вообще бред. Как на них собирать? А снаряд под них? Как вы вообще купите миномет? Это все равно что купить автомат. АК-74 купите в магазине? То же и с минометом, это под контролем. И кому этот миномет нужен? Может, кто-то потерял миномет, самоуничтожил? сказал депутат.

В то же время Здебский критически оценил и практику сборов на ремонт военной техники, обратив внимание на непрозрачность затрат и проблемы с учетом техники в подразделениях. Он подчеркнул, что командиры бригад имеют ресурсы для ремонта и заключения договоров, в то время как волонтерская помощь иногда замещает нормальные процедурные механизмы.

"Командирам бригад выделяются деньги на это все, они самостоятельно заключают договоры, ремонтируют технику. У командиров бригад много денег. Другое дело, когда человек ездит на волонтерском автомобиле, а он не в штате. Набрали машин и каждый ездит. А машина должна быть в штате, на нее выделяется бензин, средства на обслуживание, соответственно, их надо будет списать, а обычно военные этого не хотят делать, потому что это целая процедура. Легче попросить у волонтеров. Или командир не чист на руку и не дает денег. И, конечно, средств на войну никогда не будет хватать. Военным сколько ни дай – всегда мало", — акцентировал Здебский.

