"Військовим завжди мало". Депутат різко розкритикував збори на ЗСУ

Депутат закликає до прозорих процедур фінансування ремонту техніки

Член парламентського комітету з питань оборони Юрій Здебський різко відреагував на ідею зборів грошей на міномети та розкритикував практику організації ремонтних робіт техніки, назвавши частину ініціатив "маячнею" і вказавши на необхідність чітких процедур. Про це він повідомив в інтерв'ю "Телеграфу".

Повний текст інтерв'ю читайте за посиланням — Сидять мордовороти, довідки поробили: депутат про мобілізацію жінок, "бусифікацію" і ревізію студентів

За його словами, придбання міномета та боєприпасів до нього — це не проста покупка в магазині і має перебувати під контролем держави.

На міномети? Ну це взагалі марення. Як на них збирати? А снаряд під них? Як ви взагалі купите міномет? Це все одно, що купити автомат. АК-74 купіть у магазині? Те саме і з мінометом, це ж під контролем. І кому цей міномет потрібен? Може, хтось втратив міномет, самознищив?, — сказав депутат.

Водночас Здебський критично оцінив і практику зборів на ремонт військової техніки, звернувши увагу на непрозорість витрат і проблеми з обліком техніки в підрозділах. Він підкреслив, що командири бригад мають ресурси для ремонту і укладення договорів, тоді як волонтерська допомога інколи заміщує нормальні процедурні механізми.

"Командирам бригад виділяються гроші на це все, вони самостійно укладають договори, ремонтують техніку. У командирів бригад багато грошей. Інша річ, коли людина їздить на волонтерському автомобілі, а він не в штаті. Набрали машин і кожен їздить. А машина повинна бути в штаті, на неї виділяється бензин, кошти на обслуговування, відповідно, їх треба буде списати, а, зазвичай, військові цього не хочуть робити, бо це ціла процедура. Легше попросити у волонтерів. Або командир не чистий на руку і не дає грошей. Та, звичайно, коштів на війну ніколи не буде вистачати. Військовим скільки не дай – завжди мало", — наголосив Здебський.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ТЦК не може підходити до громадян в балаклавах і без поліції.