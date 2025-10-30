Почему Россия снова бьёт по энергетике: раскрыта настоящая причина атак по ТЭС

В прошлые годы противник уже использовал подобную тактику ударов, но у него ничего не получалось

Россия продолжает бить по энергообъектам Украины и главный смысл атаки по ТЭС на Правобережье в западной части страны — срыв импорта электроэнергии. Таким образом враг пытается оборвать возможности Украины закупать электроэнергию у Европы.

Что нужно знать:

Россияне в ходе ночной атаки 30 октября били по станциям у западных границ, что могло говорить об их попытка поставить под удар некоторые маршруты импорта электроэнергии

Враг использует подобную тактику уже не в первый раз, но в прошлые годы она проваливалась

Смысл ударов — в ослаблении энергетики в целом, ослаблении правого берега и попытка сорвать импорт

Об этом в комментарии "Телеграфу" сказал энергетический эксперт Андриан Прокип. По его словам, сейчас на правом берегу ситуация лучше, поскольку в этом году противник не бил там по мощностям.

С другой стороны, это большие мощности импорта. Сейчас, конечно, после каждой атаки ситуация сложная, а потом она улучшается. Били по станциям у западных границ, и я так понимаю, были попытки поставить под удар некоторые маршруты импорта электроэнергии говорится в сообщении.

Прокип подчеркнул, что враг не впервые использует эту тактику. Подобные действия они совершали и в прошлые годы, однако им это не удавалось.

Смысл ударов не в отрезании какого-то конкретного региона, а в ослаблении энергетики в целом. Сейчас — ослабление правого берега и попытка сорвать импорт подытожил эксперт.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 30 октября под ударом среди прочих были три города, в которых есть ТЭС: Добротвор, Ладыжин и Бурштын.