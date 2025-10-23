Энергетические часики тикают: что ждет Украину кроме угрозы недельных отключений и нехватки газа

Масштабный коллапс или "краткосрочные" перебои: эксперты о новой тактике РФ, удары по ГЭС и ТЭС, и риск недельных отключений света зимой

Дефицит электроэнергии в системе и стабилизационные отключения, введенные Укрэнерго, неспешность в начале отопительного сезона и разговоры о нехватке газа – это создает абсолютную неуверенность в успешном прохождении Украиной этого осенне-зимнего периода.

"Телеграф" собрал мнения экспертов, с которыми общался, чтобы подвести промежуточный итог во всех прогнозах того, что ждет украинцев в следующие несколько месяцев.

Угроза длительного коллапса

Россия второй раз за месяц совершила массированную атаку на гидроэнергетические объекты Украины, что свидетельствует о новой тактике, направленной на дестабилизацию энергосистемы. Эти действия могут быть подготовкой к масштабному энергетическому коллапсу, грозящему длительным блекаутом.

Как отметил народный депутат Сергей Нагорняк в комментарии "Телеграфу", удары по гидроэлектростанциям являются попыткой разбалансировать энергосистему между востоком и западом страны, где на левобережье сконцентрирована значительная часть генерации. По его словам, враг целенаправленно бьет по ГЭС и ТЭС на востоке, чтобы создать дефицит мощностей в этом регионе, тогда как мероприятие останется с избытком электроэнергии, которую невозможно передать из-за ограничений в инфраструктуре.

Народный депутат Сергей Нагорняк/Звенигородский городской совет

"Нам действительно сложно сегодня балансировать и передавать туда в пиковые часы электрическую энергию", – сказал депутат.

Игорь Стукаленко, руководитель энергетических программ Центра глобалистики "Стратегия XXI", считает, что подобная ситуация уже случалась в 2022 году, когда страна практически пережила блекаут. По его словам, сейчас вероятен даже худший сценарий — длительный коллапс, при котором свет может исчезать не на несколько часов, а на дни или в неделю.

Игорь Стукаленко/Центр глобалистики "Стратегия ХХІ"

Бывший министр энергетики Юрий Продан также предупреждает о серьезных вызовах в энергообеспечении в отопительный сезон 2025-2026 годов. Он отмечает, что уже сейчас заметны перебои со светом и теплом, и главная задача – не допустить замерзания систем отопления и своевременно информировать население о пунктах обогрева.

Юрий Продан, эксминистр энергетики

Энергетический эксперт Максим Гардус отмечает, что термин "блекаут" не стоит употреблять безосновательно: полное обесточивание страны маловероятно, хотя не исключено. Россия, по данным украинской разведки, не ставит своей целью общенациональный блекаут, а сосредотачивается на выключении электроэнергии в отдельных прифронтовых регионах, таких как Черниговская, Сумская и Харьковская области.

Максим Гардус

Проблемы без света: как перебои могут стать катастрофой

Массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины напрямую повлияют на жизнь миллионов украинцев в ближайшие месяцы. Особенно критической ситуация может оказаться в отопительный сезон, когда дефицит электроэнергии повлияет не только на освещение или работу промышленности, но и на тепло в домах, больницах и школах.

Народный депутат Виктория Гриб, председатель подкомитета по вопросам энергетической безопасности Комитета ВР, считает, что уже сейчас ситуацию в энергосистеме сложно назвать стабильной. По ее словам, последствия последних атак уже привели к аварийным отключениям в большинстве регионов. Худшая ситуация в прифронтовых и приграничных областях, в частности в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской.

Эти области находятся в зоне наивысшего риска и именно здесь перебои с электроэнергией могут быть длительными и системными. Без стабильного питания нарушается работа систем отопления, снижается качество водоснабжения, усложняется работа больниц, школ и транспорта. "Ситуация с отоплением в столице, как и по всей стране, напрямую зависит от стабильности энергосистемы", — подчеркивает Гриб.

Народная депутат Виктория Гриб/Facebook-страница

Гриб прямо предупреждает: если энергетический фронт не устоит, это станет катастрофой для страны.

Не будет работать экономика, не будет ресурсов для нашей армии, не будет тепла в домах, больницах и школах Виктория Гриб

По ее словам, Украина нуждается в двух ключевых вещах — мощной противовоздушной защите и стратегическом резерве энергетического оборудования.

"Уничтоженные трансформаторы невозможно быстро восстановить. Нам нужны резервы, которые позволят оперативно заменять поврежденные элементы", — отмечает она.

Не только цена, но и температура: от каких факторов зависит, хватит ли Украине газа

Проблемы с газом этой зимой могут существенно повлиять на уровень жизни украинцев — и не только из-за объемов запасов, но и из-за обстрелов инфраструктуры. Эксперты предупреждают: газ может быть в хранилищах, но не дойти до потребителей.

Народный депутат Михаил Бондарь подтверждает: "Есть очень большой риск, что уже в декабре-январе не будет хватать газа". По его словам, отчасти проблема связана с проваленным менеджментом закупок, но самая большая угроза — в массированных ударах по газодобывающей и транспортной инфраструктуре. Власти, по его словам, пытаются тянуть с началом отопительного сезона, надеясь на теплую осень и работу электрообогревателей в домах.

Народный депутат Михаил Бондарь/Facebook-страница

Народный депутат Андрей Жупанин признает: газ есть, но все зависит от того, как будут работать сети. "Возможно, в каких-то прифронтовых городах в радиусе 100-120 километров, где сейчас проблемы со светом, будут и проблемы с газом и отоплением", — предостерегает он. По его мнению, в хранилищах есть достаточный резерв, а транспортную систему выбить полностью маловероятно, но уязвимость отдельных регионов остается высокой.

Народный депутат Андрей Жупанин/Facebook-страница

Максим Гардус подтверждает, что газа на начало сезона достаточно: "Большинство аналитиков отмечают, что этого будет достаточно для прохождения октября, ноября, декабря и января". Однако ситуация с февралем и мартом зависит от двух факторов – температуры и уровня атак. По его словам, при отрицательном сценарии газ придется закупать уже раньше и в больших объемах. "Я лично считаю, что скорее это будет нечто среднее между оптимистическим и пессимистическим сценарием", — прогнозирует аналитик.

Бывший министр энергетики Алексей Оржель обращает внимание на другую проблему – возможность доставки газа. "Вопрос в том, что газ может быть, но может просто не дойти до конечного потребителя", — отмечает он. Оржель считает, что удары по компрессорным, перекачивающим и распределительным станциям – это сознательная тактика врага. Поэтому главное – не сколько газа есть, а насколько эффективно его можно доставить и как быстро удастся восстановить поврежденное.

Бывший министр энергетики Алексей Оржель

Народный депутат Сергей Нагорняк отмечает, что в украинских хранилищах сейчас более 12 миллиардов кубометров газа, и "Нефтегаз" пытается дозакупить еще около 2 миллиардов. Но даже при полных резервах обстрелы могут сделать невозможным использование топлива. "Могут быть в каких-то регионах или городах проблемы со снабжением. Но они могут быть краткосрочными", — успокаивает он.

Катастрофа за 36 часов: какие дома замерзнут первыми

Олег Попенко, глава Союза потребителей коммунальных услуг подчеркивает, что при отсутствии или отключении отопления, в первую очередь замерзнут так называемые "хрущевки" или панельки – там промерзание идет на часы.

Дома из белого кирпича строились позже, поэтому теплосбережение и энергоэффективность там получше. К разделу "чуть лучше" относятся и чешские панельки, ведь те построены по-другому и, по сути, модернизированной панелькой.

Если отключили тепло, то здание его в себе хранит. А вот "хрущевки" и панельки – 36 часов до свидания. К тому же, все зависит от ветра

Олег Попенко, глава Союза потребителей коммунальных услуг

Олег Попенко объясняет: при температуре -5, но с повышенной влажностью дом будет замерзать быстрее. А вот дома, которые находятся, например, в низине, где ветра мало – замерзает позже.

"Например, на Оболони сети гораздо лучше, дома, сами по себе, младше. Они более качественно сделаны, по сравнению с той катастрофой, которая есть на Старой Дарнице или в Днепровском районе. Там есть десятки домов, которые тепло вообще не держат", — объясняет он.

