Прогнозы не сбылись: эксперт назвал главный энергетический провал Украины

Тактика врага остается прежней — удары по ТЭЦ, станциям, сетям, объектам газодобычи, газоперекачивающим станциям

Россия продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру, но защитные сооружения Украины для этих объектов оказались не настолько эффективными, как думали и прогнозировали. Этой зимой украинцам нужно быть готовым к проблемам с электроэнергией и теплоснабжением.

Что нужно знать:

Противник и дальше будет атаковать энергосистему, потому Украине необходимо усиление противовоздушной обороны этих объектов

Зимой определенное время – час, два, а может и сутки, украинцы могу оставаться без электроэнергии

Поскольку усилились удары по газовым объектам, следует думать, как дополнительно купить миллиарда два куба газа

Об этом сказал Иван Плачков в блицинтервью "Телеграфу": "Зима может быть холодной, нужен запас: экс-министр энергетики о поисках дополнительных 2 млрд кубометров газа".

По его словам, враг продолжит атаковать энергическую инфраструктуру, как и атаковал до этого. Его тактика не поменялась — удары по ТЭЦ, станциям, сетям, объектам газодобычи, газоперекачивающим станциям и так далее.

Иван Плачков

Плачков отметил, что Украине стоит думать о собственной тактике.

Первое – это усиление противовоздушной обороны объектов энергетической инфраструктуры. Кроме того, если не будет каких-либо договоренностей, нам нужно быть готовыми к оперативному восстановлению таких объектов. А с другой стороны к тому, что определенное время – час, два, а может и сутки, мы можем быть без электроэнергии, что зимой могут возникать проблемы с теплоснабжением сказал собеседник.

Тактика Украины, как считает экс-министр, в первую очередь тактика Украины должна предусматривать защиту наших объектов энергетики.

Мы уже поняли, что те защитные сооружения, которые есть сегодня, оказались не такими эффективными, как мы думали и прогнозировали. Следовательно, нужно усиливать ПВО. К тому же, поскольку усилились удары по газовым объектам, следует думать, как дополнительно купить миллиарда два куба газа. Зима может быть не среднестатистическая, на которую мы ориентируемся, а холодная. Потому нужен запас подытожил Плачков.

