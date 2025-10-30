По Ладыжину и Добротвору много били, но их можно защитить. Где ТЭС обречены – объяснил энергоэксперт

Россия атаковала 30 октября ТЭС крылатыми ракетами, дронами и "Кинжалами"

Россия продолжает атаковать энергетику Украины, ведь 30 октября удары были направлены на Ладыжинскую и Добротворскую ТЭС. Однако атака на эти объекты – сигнал для восточных регионов.

Что нужно знать:

Защитить энергетические мощности на западе Украины легче, чем в центре или востоке

Добротворскую ТЭС Россия атаковала не впервый и не в последний раз

Прогноз для энергообъектов на востоке и в центре неутешителен

Об этом "Телеграф" рассказал Игорь Тинный, украинский бизнесмен, основатель и совладелец энергетического холдинга "Гидроэнергоинвест-Акванова". По его словам, чтобы атаковать энергообъекты на западе страны России, нужно использовать крылатые, гиперзвуковые или улучшенные баллистические ракеты, а это дорого.

"По Добротворской ТЭС россияне стреляли уже раз 20. По Ладыжину они стреляют также", — говорит эксперт.

Добротворская ТЭС

Ладыжинская ТЭС

По его словам, у этих станций больше шансов защититься, чем у тех, что в центре Украины или на западе. Ибо эти объекты атакуют с разного типа вооружения. Тинный отмечает, что отбить атаку десятка ракет трудно, но отбивать удары КАБов, дронов каждый день еще труднее.

Поэтому, по его мнению, шанс, что большая генерация выживет в прифронтовых областях, где скорость реакции ПВО и возможности россиян очень разнообразны, — минимальный. Большие подстанции для передачи энергии в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской не будут стабильно работать.

"Их будут уничтожать сразу после восстановления", — говорит Тинный.

Он добавляет: у объектов в глубине Украины шансы перехватить эти ракеты существенно больше. Это хорошо показывает статистика сбивания крылатых ракет. Соответственно восстановление больших электростанций на востоке Украины за большие средства, я считаю, обреченными, а в центральной Украине шанс есть.

Отвечая на вопрос, изменилась ли тактика обстрелов россиян, Тинный говорит: "По станциям по всей Украине стреляют уже 4 года. Обстрелы энергообъектов Львовщины и Ивано-Франковской области происходили много раз".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что во время атаки 30 октября достаточно сильно пострадало Запорожье. Там много раненых, среди которых дети.