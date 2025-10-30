На западе Украины отключения, ранен ребенок. Все о последствиях ночной атаки (фото, видео)

Была атакована Добротворская ТЭС

В Украине введены почасовые графики отключений света, которые действуют и в западном регионе. Нагрузка на электросеть увеличилась из-за утренней атаки России 30 октября, взрывы раздавались во Львовской, Ивано-Франковской и т.д.

Что нужно знать:

Почасовые графики отключения света действуют с 8:00 до 19:00

На западе страны Россия атаковала энергогенерирующие мощности

В Винницкой области среди раненых есть 7-летний ребенок

"Телеграф" собрал все, что известно о последствиях атаки на западные регионы и графики отключений света. Заметим, что энергетики призывают экономно использовать свет и не включать мощные приборы одновременно.

Последствия атаки на западные регионы

На Львовщине. Как сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, зафиксирован удар по Добротворской ТЭС, есть повреждение критической инфраструктуры. В результате удара возник пожар. Взрывы раздавались во Львове, где есть изменения движения общественного транспорта. В частности:

троллейбус №38 временно курсирует с сообщением пл. Кропивницкого – Автовокзал. "Шувар" не впускает автомобили на свою территорию во время тревоги, в результате этого транспорт скопился на дороге, что сделало невозможным движение троллейбусов.

из-за закрытия Скниловского моста, временно не курсирует троллейбус №27.

автобусные маршруты №14, 21, 52, 84 и 92 едут через Скнилов.

В Ивано-Франковской области. Местные каналы сообщают, что в Бурштыне есть перебои с водоснабжением и отсутствует отопление; Крыховцы остались без воды. В Ивано-Франковске повреждений нет. Водоснабжение и теплоснабжение без перебоев.

В Винницкой области. В городе Ладыжин проводятся мероприятия по ликвидации последствий обстрела РФ. В общине запускают альтернативное отопление. В Виннице был сбой в работе общественного транспорта из-за отсутствия напряжения на линиях в части районов, сообщают в департаменте транспорта и городской мобильности Винницкого городского совета. По состоянию на 9:00 движение транспорта было возобновлено.

В ОВА сообщили, что есть раненые в результате атаки на Виннитчину, среди них 7-летний ребенок. Он находится в тяжелом состоянии. Повреждены жилые дома, автомобили и объекты критической инфраструктуры.

Отключение света в западных областях

Во всех регионах Украины введены графики отключения света. Почасовые отключения действуют с 08:00 до 19:00 – от 1 до 2 очередей. Ограничение мощности – с 08:00 до 19:00 для промышленных потребителей.

На Львовщине действуют следующие очереди:

Графики отключений в Ивано-Франковской области:

Графики отключений в Винницкой области действуют с 8:00 до 19:00. Найти свою очередь можно в чат-ботах Viber или на сайте.

В Черновцах с 09:30 до 14:00 графики почасовых отключений (ГПО) отменены. После 14:00 возможны отключения по очереди, режим работы графиков может изменяться в зависимости от ситуации в энергосистеме Украины.

Графики отключений в Ровно:

Графики отключений в Закарпатье можно узнавать через официальный сайт "Закарпатьеоблэнерго", в чат-боте в Telegram или в Viber.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие графики отключений света действуют на Киевщине и в столице.