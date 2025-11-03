Тайны Кабаевой: что известно о первой любви, детях и пластике любовницы Путина (фото)

Гимнастка сделала успешную карьеру не только в спорте, но и в политике и медийной сфере

Алина Кабаева — известная российский спортсменка, олимпийская чемпионка и женщина, которую называют любовницей президента РФ Владимира Путина. После завершения спортивной карьеры гимнастка сделала успешную карьеру в политике, при этом остается очень медийной и одновременно очень загадочной личностью.

Что стоит знать:

Алина Кабаева сделала успешную карьеру в спорте, политике и медиа после олимпийской победы

Ее скрытная личная жизнь породила слухи о тайном романе с Путиным

Обсуждаются слухи о двоих детях Кабаевой от Путина и ее внешних изменениях из-за пластики

"Телеграф" расскажет, что известно о личной жизни и секретах Алины Кабаевой.

Кабаева и ее первая любовь

У спортсменки была очень насыщенная тренировками жизнь, так что на любовь и романтические отношения времени не оставалось. Однако, когда Алине было 18 лет, она влюбилась в простого офицера милиции Давида Муселиани. Мужчина был старше гимнастки на 15 лет, и они уже готовились к свадьбе.

Алина Кабаева и ее первая любовь Давид Муселиани

Это был первый и единственный мужчина, о котором Кабаева говорила публично, в сети были совместные фото пары. Известно, что в 2004-м году спортсменка собиралась замуж, однако уже в 2006-м пара рассталась. Как оказалось, Муселиани закрутил роман на стороне — с актрисой Анной Горшковой.

С того времени Кабаева тщательно прячет свою личную жизнь, порождая новые слухи. В том числе, в сети активно говорят о том, что гимнастка — тайная любовница Путина.

Алина Кабаева и Давид Муселиани

Кабаева и ее дети

Скрытность Кабаевой порождает много домыслов о ее жизни, мужьях и детях. Так, ранее журналисты выяснили, что у гимнастки двое детей якобы от президента России.

По данным расследователей, мальчиков зовут Иван и Владимир, они родились в 2015 и 2019 годах в Швейцарии и Москве. Дети носят фамилию Спиридоновы и живут в изоляции в роскошном дворце. Конечно же, ни сама Алина, ни тем более Путин эту информацию не подтверждают.

Дети Путина и Кабаевой

Пластика и "уколы красоты" Кабаевой

О том, что гимнастка увлеклась пластическими операциями и "уколами красоты" заговорили в 2021 году. Эти слухи появились не на пустом месте — Кабаева начала меняться внешне.

Кабаева до и после пластических опреаций и "уколов красоты"

На фото и видео в сети начали замечать, что сильно изменилось лицо спортсменки — рот и часть лица стали как будто перекошенными, губы более пухлыми, а мышцы, как будто ограничены в движении.

Пользователи сети предположили, что Кабаева начала злоупотреблять филлерами и ботоксом. Из-за этого черты ее лица стали более выразительными и острыми.

Так Алина Кабаева выглядит сейчас

