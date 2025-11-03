Тайны Кабаевой: что известно о первой любви, детях и пластике любовницы Путина (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Гимнастка сделала успешную карьеру не только в спорте, но и в политике и медийной сфере
Алина Кабаева — известная российский спортсменка, олимпийская чемпионка и женщина, которую называют любовницей президента РФ Владимира Путина. После завершения спортивной карьеры гимнастка сделала успешную карьеру в политике, при этом остается очень медийной и одновременно очень загадочной личностью.
Что стоит знать:
- Алина Кабаева сделала успешную карьеру в спорте, политике и медиа после олимпийской победы
- Ее скрытная личная жизнь породила слухи о тайном романе с Путиным
- Обсуждаются слухи о двоих детях Кабаевой от Путина и ее внешних изменениях из-за пластики
"Телеграф" расскажет, что известно о личной жизни и секретах Алины Кабаевой.
Кабаева и ее первая любовь
У спортсменки была очень насыщенная тренировками жизнь, так что на любовь и романтические отношения времени не оставалось. Однако, когда Алине было 18 лет, она влюбилась в простого офицера милиции Давида Муселиани. Мужчина был старше гимнастки на 15 лет, и они уже готовились к свадьбе.
Это был первый и единственный мужчина, о котором Кабаева говорила публично, в сети были совместные фото пары. Известно, что в 2004-м году спортсменка собиралась замуж, однако уже в 2006-м пара рассталась. Как оказалось, Муселиани закрутил роман на стороне — с актрисой Анной Горшковой.
С того времени Кабаева тщательно прячет свою личную жизнь, порождая новые слухи. В том числе, в сети активно говорят о том, что гимнастка — тайная любовница Путина.
Кабаева и ее дети
Скрытность Кабаевой порождает много домыслов о ее жизни, мужьях и детях. Так, ранее журналисты выяснили, что у гимнастки двое детей якобы от президента России.
По данным расследователей, мальчиков зовут Иван и Владимир, они родились в 2015 и 2019 годах в Швейцарии и Москве. Дети носят фамилию Спиридоновы и живут в изоляции в роскошном дворце. Конечно же, ни сама Алина, ни тем более Путин эту информацию не подтверждают.
Пластика и "уколы красоты" Кабаевой
О том, что гимнастка увлеклась пластическими операциями и "уколами красоты" заговорили в 2021 году. Эти слухи появились не на пустом месте — Кабаева начала меняться внешне.
На фото и видео в сети начали замечать, что сильно изменилось лицо спортсменки — рот и часть лица стали как будто перекошенными, губы более пухлыми, а мышцы, как будто ограничены в движении.
Пользователи сети предположили, что Кабаева начала злоупотреблять филлерами и ботоксом. Из-за этого черты ее лица стали более выразительными и острыми.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит молоденькая конкурентка Кабаевой фигуристка Загитова. Спортсменка мечтает выйти замуж за Путина.