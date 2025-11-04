Продвигал войну в Ираке и обзывал Трампа: что известно об умершем экс‑вице‑президенте США Чейни

Дика Чейни называют главным архитектором "войны с террором"

В США на 85-м году скончался Дик Чейни — один из самых влиятельных экс-вице-президентов в истории государства. Он сыграл решающую роль в формировании американской политики, стал ключевым архитектором "войны с террором" и критиком политики Дональда Трампа.

Что известно:

Бывший вице-президент США Дик Чейни скончался из-за проблем с сердцем в возрасте 84 лет

Дик Чейни был одним из самых влиятельных политиков США, который продвигал войне в Ираке в 2003 году и резко критиковал политику Трампа

Дик Чейни — что о нем известно

Дик Чейни считался одним из самых влиятельных вице‑президентов США. Прежде чем занять эту должность в правительстве Джорджа Буша-младшего с 2001 по 2009 год, Чейни был руководителем аппарата Белого дома, конгрессменом от штата Вайоминг и министром обороны.

Дик Чейни работал вице-президентом США в правительстве Буша-младшего, Фото: Getty Images

Его часто называют главным архитектором "войны с террором", поскольку политик после терактов 11 сентября 2001 года в США, активно выступал с заявлениями о том, что режим Ирака связан с "Аль-Каида" и разрабатывает оружие массового поражения, чтобы передать террористам. Тем самым, продвигая войну в Ираке, начавшуюся в 2003 году. И хотя многие из этих данных не подтвердились, Чейни до конца жизни оставался убежденным в правильности принятых тогда решений.

Дик Чейни продвигал войну в Ираке, Фото: Getty Images

В течение десятилетий Дик Чейни оставался одной из самых заметных и противоречивых фигур в американской политике. В последние годы он дистанцировался от Республиканской партии, поскольку начал резко критиковать политику лидера США Дональда Трампа.

Дик Чейни резко выражался в адрес Дональда Трампа, Фото: Getty Images

Бывший вице-президент США обозвал Трампа "трусом" и "самой большой угрозой для республики за всю ее историю". В 2024 году, чтобы не допустить возвращение Трампа в Белый дом, Чейни голосовал, к удивлению многих демократов, за Камалу Харрис.

После ухода из политики Дик жил в Вайоминге и занимался публицистической деятельности, выпустив несколько книг о своей карьере. Долгие годы он боролся с сердечно‑сосудистыми заболеваниями, в 2012 году даже перенес трансплантацию сердца.

Как выглядел Дик Чейни, Фото: Getty Images

