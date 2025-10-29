Россияне сменили тактику у Покровска: эксперт раскрыл детали

В Покровске россияне гораздо меньше используют технику

Стратегия российской армии на территории Покровска отличается от тактик, которые оккупанты использовали ранее в Бахмуте и Авдеевке. В настоящее время ВС РФ минимизирует использование техники.

Россияне сейчас используют большое количество именно пехотной компоненты. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Штурмовые подразделения россиян, рассказал Александр Коваленко, сейчас состоят из небольшого количества бойцов, по 3-4, а иногда даже единичных захватчиков.

"Они действуют малыми группами, однако их количество очень велико. Эти небольшие группы пытаются закрепляться в единичных домах и подвалах, а также направляются в административные здания. Школы, детские сады, больницы, то есть там, где можно не просто закрепиться, а еще и накапливаться. В таких зданиях обычно может одновременно находиться 20-30 и больше оккупантов", — рассказал Александр Коваленко.

Еще одним интересным моментом Александр Коваленко называет "переквалификацию" использования FPV-дронов: россияне используют его не только как средство поражения, но и как разведывательный элемент, устанавливая на него минимальную боевую часть, но максимально мощную батарею.

"FPV-дрон просто бродит по улицам, по переулкам и ищет, где может быть огневая точка Сил обороны Украины или пункт операторов БПЛА. И когда он находит этот объект, во-первых, он его поражает, во-вторых, он предоставляет возможность скоординировать артиллерийский огонь или огонь другими средствами поражения", – говорит эксперт.

