Враг продвигается вглубь Покровска: что происходит в городе (видео, карты)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Оккупанты пытаются взять Покровск в кольцо. Военные сообщают, что противник проник в почти все кварталы города
Российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ под Покровском. Они атакуют сразу по нескольким направлениям и пытаются зайти за спину украинских защитников.
Об инфильтрации врага в Покровск сообщил в эфире телеканала КИЕВ24 военнослужащий 68-й отдельной егерской бригады с позывным Гусь. "Враг практически во всех, скажем так, почти во всех кварталах и районах города", — подчеркнул он.
Защитник рассказал, что российские группы в несколько солдат обнаруживают и уничтожают разными средствами, однако "ситуация действительно не устойчива, позиции определенные могут переходить из рук в руки". Однако говорить о полном контроле оккупантами над определенными кварталами пока невозможно, в основном это все серая зона. Напомним, украинские военные обороняют Покровск с июля 2024 года.
Где в Покровске самые активные бои
Активнее всего россияне пытаются закрепиться в южных кварталах микрорайоны Солнечный, Шахтерский, Лазурный.
Очень сильно давят с запада, в направлении Гришино — чтобы подойти с юго-запада. А с другой стороны, с северо-востока, где проходят бои за Родинское, Красный Лиман. Они хотят сойтись с двух направлений и запереть этот мешок. Но от выполнения этой задумки они еще далеки
Он отмечает, что контроль над территорией исключительно дроновый.
Напряженное направление: данные Генштаба
Битва за Покровск и близлежащие населенные пункты – одна из самых горячих точек на фронте. По данным Генштаба, на Покровском направлении за прошедшие сутки произошло 68 боевых столкновений с162 в целом. Украинские защитники остановили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Никаноровка, Маяк, Мирноград, Красный Лиман, Родинское, Разино, Николаевка, Новоэкономическое, Покровск, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Орехово, Дачное.
Что происходит в городе в последние дни
По данным карты DeepStateMap, российские войска продвинулись на Покровском направлении. Актуальная карта боевых действий показывает резкое продвижение врага за последние несколько дней.
Дорога на Покровск находится под плотным огнем россиян
Сложность ситуации отмечает и общественный деятель Сергей Стерненко. Он заявил, что дорога в Покровск под полным огневым контролем россиян. Он также показал видео, что это означает в реальной жизни: "Практически каждая единица транспорта, направляющегося в город, подвергается атакам. Невозможно быстро вывозить раненых. Невозможно подвозить своевременно провизию и БК. Основные потери – не на позициях, а на дороге".
Стерненко также акцентировал, что отдельные пехотные позиции защитников Украины уже в тылу врага и назвал сравнившую ситуацию с тем оперативным окружением, что было в Судже. Отметим — видео с российских дронов, атаковавших украинских защитников в разное время.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что россияне в Покровске готовят операции "под чужим флагом". Если найдутся СМИ, желающие воспользоваться предложением президента РФ Владимира Путина и приехать в Покровск, россияне планируют кровавые диверсии, в которых хотят обвинить Силы обороны.