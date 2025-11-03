Враг продвигается вглубь Покровска: что происходит в городе (видео, карты)

Оккупанты пытаются взять Покровск в кольцо. Военные сообщают, что противник проник в почти все кварталы города

Российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ под Покровском. Они атакуют сразу по нескольким направлениям и пытаются зайти за спину украинских защитников.

Об инфильтрации врага в Покровск сообщил в эфире телеканала КИЕВ24 военнослужащий 68-й отдельной егерской бригады с позывным Гусь. "Враг практически во всех, скажем так, почти во всех кварталах и районах города", — подчеркнул он.

Защитник рассказал, что российские группы в несколько солдат обнаруживают и уничтожают разными средствами, однако "ситуация действительно не устойчива, позиции определенные могут переходить из рук в руки". Однако говорить о полном контроле оккупантами над определенными кварталами пока невозможно, в основном это все серая зона. Напомним, украинские военные обороняют Покровск с июля 2024 года.

Где в Покровске самые активные бои

Активнее всего россияне пытаются закрепиться в южных кварталах микрорайоны Солнечный, Шахтерский, Лазурный.

Очень сильно давят с запада, в направлении Гришино — чтобы подойти с юго-запада. А с другой стороны, с северо-востока, где проходят бои за Родинское, Красный Лиман. Они хотят сойтись с двух направлений и запереть этот мешок. Но от выполнения этой задумки они еще далеки Военный на псевдо "Гусь"

Он отмечает, что контроль над территорией исключительно дроновый.

Напряженное направление: данные Генштаба

Битва за Покровск и близлежащие населенные пункты – одна из самых горячих точек на фронте. По данным Генштаба, на Покровском направлении за прошедшие сутки произошло 68 боевых столкновений с162 в целом. Украинские защитники остановили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Никаноровка, Маяк, Мирноград, Красный Лиман, Родинское, Разино, Николаевка, Новоэкономическое, Покровск, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Орехово, Дачное.

Ситуация на Покровском направлении/Данные Генштаба ВСУ

Что происходит в городе в последние дни

По данным карты DeepStateMap, российские войска продвинулись на Покровском направлении. Актуальная карта боевых действий показывает резкое продвижение врага за последние несколько дней.

Ситуация в Покровске ухудшилась

Дорога на Покровск находится под плотным огнем россиян

Сложность ситуации отмечает и общественный деятель Сергей Стерненко. Он заявил, что дорога в Покровск под полным огневым контролем россиян. Он также показал видео, что это означает в реальной жизни: "Практически каждая единица транспорта, направляющегося в город, подвергается атакам. Невозможно быстро вывозить раненых. Невозможно подвозить своевременно провизию и БК. Основные потери – не на позициях, а на дороге".

Стерненко также акцентировал, что отдельные пехотные позиции защитников Украины уже в тылу врага и назвал сравнившую ситуацию с тем оперативным окружением, что было в Судже. Отметим — видео с российских дронов, атаковавших украинских защитников в разное время.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что россияне в Покровске готовят операции "под чужим флагом". Если найдутся СМИ, желающие воспользоваться предложением президента РФ Владимира Путина и приехать в Покровск, россияне планируют кровавые диверсии, в которых хотят обвинить Силы обороны.