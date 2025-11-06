Это еще не самый тяжелый отопительный сезон: эксперт рассказал, когда ждать настоящей беды

Почему образовался дефицит газа, рассказал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко

В течение текущего отопительного периода Украина практически опустошит хранилища газа "под ноль" и весной снова будет нуждаться в закупке дополнительных объемов. Но при этом на "Нафтогазе" будут висеть значительные долги, которых он уже набрался, спасая ситуацию с газовой потребностью этого года. Следовательно, проблема нехватки средств станет одной из самых главных при подготовке к следующему осенне-зимнему периоду.

Такой прогноз высказал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко во время пресс-конференции "Осенне-зимний период: можно ли рассчитывать на тепло и свет в домах", отвечая на вопросы корреспондента "Телеграфа".

"Что касается следующего года, мой прогноз — в апрель мы снова войдем с "сухими" хранилищами (как раньше писал "Телеграф", прошлый ОЗП Украина закончила, практически полностью выбрав весь активный газ из хранилищ . — Ред.) или в состоянии, близком к "сухому". И мы снова будем нуждаться в [закупках]. А дальше вопрос открытый, потому что очень зависит от трех факторов. Первый фактор — это атаки, думаю, вы не хуже меня это понимаете, что мы не можем предсказать, какие еще компрессорные цеха и установки очистки газа будут уничтожены… Второй параметр — это возможность восстановления мощностей [добычи]. А третий параметр — есть ли вообще ресурсы закупать газ. Просто физический доступ к деньгам. Потому что в этом году "Нафтогаз" получил огромное количество кредитов, с точки зрения баланса "Нафтогаза", у украинских банков, и у международных. Я уверен, что по всем ковенантам "Нафтогаз" сейчас на грани невозможности брать деньги. Потому что с тем объемом, который они [уже] взяли, как они будут обслуживать это?" — подчеркнул эксперт.

По расчетам Харченко, в следующем году Украине может понадобиться импортировать около 4,5—5 млрд кубометров дополнительных объемов газа, ведь отечественная добыча пострадала, и пострадала существенно. И "Нафтогаз" точно не сможет покрыть эти объемы из собственной операционной деятельности.

"Со льготной ценой на газ для населения и теплокоммунэнерго — у них гарантированно нет финансового потока, чтобы покрыть необходимые деньги собственными силами. Поэтому вот есть вопрос, каким образом будет готовиться следующий отопительный сезон в принципе", — отметил директор Центра исследования энергетики.

Харченко также прокомментировал несоответствие между утвержденным правительством балансом газа в хранилищах на уровне 13,2 млрд кубометров и реальной потребностью в импорте, которая уже, как заявил "Нафтогаз", оказалась на 4 млрд кубометров больше. По мнению эксперта, скорее всего, чиновники, утверждавшие баланс, надеялись на слишком оптимистичный сценарий, в который реальная ситуация с обстрелами внесла значительные коррективы.

"Мы исходили из оптимистического сценария. 13,2 млрд, учитывая, что есть пассивный газ и примерно 8,6 млрд активного газа", — подчеркнул Харченко.

Но вражеские обстрелы, объяснил Харченко, нанесли значительный ущерб украинской добыче, что в свою очередь повлияло на такой чувствительный фактор, как необходимость обеспечения нужного давления в газотранспортной системе, что чрезвычайно важно для ее нормального функционирования. Из-за, в частности, отсутствия возможности обеспечить это давление собственной добычей Украина и вынуждена была прибегнуть к импорту.

"Но, по моему мнению, 4 млрд кубометров — это уже "Нафтогаз" даже страхуется. Это они немного так "дуют на воду". Я думаю, что если даже реально будет законтрактовано 2,5 млрд кубометров с поставкой январь, февраль, март, то сезон мы, с технической точки зрения, пройдем нормально", — считает эксперт.

Что касается ответственных за неучтенный дефицит газа на текущий сезон на уровне 4 млрд кубометров, то Харченко считает, что здесь не следует перекладывать всю вину на "Нафтогаз".

"Я уверен, что это не "Нафтогаз" "недопрогнозировал". Там есть другие "оптимисты", которые считали, что поданные плановые показатели завышены. И здесь роль и Министерства энергетики должна быть соответствующая, и Кабмина как такового, и есть еще Министерство регионального развития, которое, собственно, формально курирует теплоснабжение, являющееся главным потребителем газа. Поэтому оно тоже имеет свой голос при формировании в том числе энергетического баланса на год и прогноза необходимой закачки газа", — резюмировал Харченко.