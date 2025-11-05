"Три дня без тепла — и Киев должен эвакуироваться": эксперт о реальных рисках атак на ТЭЦ

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко рассказал, на чем сейчас должны сконцентрироваться местные власти

Враг все чаще атакует тепловую инфраструктуру в Украине. И это несет серьезные угрозы, к которым власти на местах должны быть максимально готовы, имея "план Б" по обеспечению населения теплом, иначе последствия могут быть критические.

Такое мнение высказал во время пресс-конференции "Осенне-зимний период: можно ли рассчитывать на тепло и свет в домах" директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

"Если в Киеве отключены ТЭЦ и в течение трех дней при температуре минус 10°C и ниже нет перспективы восстановления, то Киев должен объявлять: а) слив воды из домов, б) эвакуацию. Это так, чтобы честно отвечать. Если на ТЭЦ-5 или ТЭЦ-6 разрушены котлы и нет перспектив, что они заработают в минус 10°C за три дня максимум, то это ситуация техногенной катастрофы", — заявил Александр Харченко, отвечая на вопрос "Телеграфа".

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко (справа)

Эксперт подчеркнул, что на данный момент не видит особых проблем с обеспечением регионов Украины газом для выработки тепла, ведь газ закачан в достаточном количестве, и будет закачано еще больше. При этом, по его мнению, одной из центральных проблем становится поражение объектов ТКЭ, а также механизм их восстановления и обеспечения населения альтернативными источниками тепла, пока процесс такого восстановления продолжается.

"Намного больше проблема атак объектов теплоснабжения. Здесь, действительно, есть риски. Они объективно существуют. Происходили атаки на объекты теплоснабжения уже и будут еще. Не надо себя обманывать, опасность очень существенная. Поэтому я считаю, что сейчас очень важно, чтобы города, где есть системы центрального отопления, имели бы план "Б", — считает Директор Центра исследования энергетики.

По его словам, сейчас каждый микрорайон и даже дом должны иметь готовый план действий на случай длительного перерыва с теплоснабжением вследствие разрушения ТЭЦ или котельной.

"И городские власти также должны работать над тем, что именно делать, каким образом переключить тепловую систему, чтобы пусть даже с пониженной температурой, но дома не замерзли. Или, если это возможно, держать в резерве мобильные котельные. Но тогда для них должны быть подготовлены места подключения в каждом микрорайоне. Чтобы, если что-то случилось, их можно было бы быстро переместить и предоставить "тепловую помощь в соответствующих точках", — подчеркивает Харченко.

Также очень важна, по его мнению, необходимость иметь разработанные планы спасения самих систем теплоснабжения домов.

"Нужно иметь механизм, каким образом будут спасены системы теплоснабжения домов, то есть как физически будет слита вода из систем, потому что легче слить воду из систем и потом снова их наполнять, чем восстанавливать разрушенную систему. Потому что, если вода останется в трубах и там замерзнет, она их просто порвет. Это главное, по моему мнению, на чем сейчас должны концентрироваться местные власти, чтобы предотвратить возможные аварийные ситуации в условиях атак на систему отопления", — считает Александр Харченко.