Банкиры могли из-за обычных валютных обменников прогонять коррупционные пачки долларов, которые изъяли по делу Миндича

Наличные доллары изъяты силовиками по громкому коррупционному делу НАБУ и САП под условным названием "Мидас" (по так называемым пленкам Миндича) могли поступить подозреваемым от государственного Сэнс Банка после прокрутки через небанковские финансовые учреждения, занимающиеся валютообменом. Такое мнение высказали опрошенные "Телеграфом" банкиры.

На заседании временной следственной комиссии Верховной Рады по этому делу 17 ноября председатель правления Смысла Банка Алексей Ступак сообщил, что его структура перекупает наличный доллар у партнера — Райффайзен Банка. Причем обычно заказывает ему эмиссионную банкноту. Это недавно напечатанные купюры, так Ступак намекал, что старые (белые) доллары поступили не от его госбанка.

С этого на финансовом рынке и родилась новая версия — что Сэнс Банк мог выдать фигурантам громкого дела не только завезенные доллары, но и прогнал их через кассы коллег.

"Сэнс мог загружать доллар обменникам, а потом из них вынимать. Это можно установить по кассовым ордерам. А еще проще: сделать запрос производителю доллара — в американскую Федеральную резервную систему, там строгий учет относительно отгрузок тех или иных партий наличных, серий и т.д. Сначала так узнаем, кто получил соответствующую партию наличных денег в Европе на перевалке в Украину, а потом кто завез ее в наше государство и кто выдал через кассу. Нацбанк преимущественно легализовал валютообменный рынок (нелегальных обменников осталось немного), поэтому кассовые ордера должны стать той нитью, за которой следует правоохранителям. Конечно, если этот доллар не был контрабандным, тогда следует подключать ФБР США", — рассказал "Телеграфу" один из информированных банкиров.

Загрузить наличные доллары на обменники — значит, перепродать новые банкноты партнерским финансовым компаниям, имеющим лицензию на валютообменные операции. А со временем откупить у них купюры старых серий на ту же сумму — люди, которые сдают в небанковские обменники. Финкомпании сотрудничают с банками в этом бизнесе и Нацбанк контролирует их работу.

Чтобы разобраться в ситуации, "Телеграф" уже направил запросы относительно долларовых банкнот в Национальный банк, Государственную таможенную службу и Райффайзен Банк.

По последней отчетности НБУ, в Украине 29 небанковских организаций имеют лицензию регулятора на торговлю валютными ценностями в наличной форме: в том числе почтовый оператор "Укрпочта", 5 ломбардов и 23 финансовых компании.

По официальной статистике эти финкомпании имели по итогам первого полугодия активов на общую сумму 5,2 млрд грн, а прибыли 890,7 млн грн, то есть размером со средний банк. Наибольшие активы и доходы зафиксированы в финкомпаниях "Альфа-Инвест Груп" (757,2 млн грн активов и 151,1 млн грн прибыли), "Центрофинанс" (742,5 млн грн и 141,7 млн грн соответственно) и "Премиум Финанс" (644,8 млн грн)