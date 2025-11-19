Банкіри могли через звичайні валютні обмінники проганяти корупційні пачки доларів, що вилучили у справі Міндіча

Готівкові долари вилучені силовиками у гучній корупційній справі НАБУ і САП під умовною назвою "Мідас" (за так званими плівками Міндіча) могли надійти підозрюваним від державного Сенс Банку після прокрутки через небанківські фінансові установи, що займаються валютообміном. Таку думку висловили опитані "Телеграфом" банкіри.

На засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з цієї справи 17 листопада голова правління Сенс Банку Олексій Ступак повідомив, що його структура перекупає готівковий долар у партнера — Райффайзен Банку. Причому зазвичай замовляє йому емісійну банкноту. Це нещодавно надруковані купюри, так Ступак натякав, що старі (білі) долари — надійшли не від його держбанку.

З цього на фінансовому ринку й народилася нова версія — що Сенс Банк міг видати фігурантам гучної справи не тільки завезені долари, а прогнав їх через каси колег.

"Сенс міг завантажувати долар обмінникам, а потім з них виймати. Це можна встановити по касових ордерах. А ще простіше: зробити запит виробнику долара — у американську Федеральну резервну систему, там суворий облік щодо відвантажень тих чи інших партій готівки, серій тощо. Спочатку так дізнаємось, хто отримав відповідну партію готівки в Європі на перевалці в Україну, а потім хто завіз її в нашу державу й хто видав через касу. Нацбанк переважно легалізував валютообмінний ринок (нелегальних обмінників лишилось небагато), тож касові ордери мають стати тією ниткою, за якою слід йти правоохоронцям. Звісно, якщо цей долар не був контрабандним, тоді слід підключати ФБР США" — розповів "Телеграфу" один із інформованих банкірів.

Завантажити готівкові долари на обмінники — значить перепродати нові банкноти партнерським фінансовим компаніям, що мають ліцензію на валютообміні операції. А з часом відкупити в них купюри старих серій на ту ж суму — ті, що люди здають в небанківські обмінки. Фінкомпанії співпрацюють із банками в цьому бізнесі й Нацбанк контролює їх роботу.

Щоб розібратися в ситуації, "Телеграф" вже скерував запити щодо доларових банкнот до Національного банку, Державної митної служби та Райффайзен Банку.

За останньою звітністю НБУ, в Україні 29 небанківських організацій мають ліцензію регулятора на торгівлю валютними цінностями в готівковій формі: в тому числі поштовий оператор "Укрпошта", 5 ломбардів і 23 фінансові компанії.

За офіційною статистикою, ці фінкомпанії мали за підсумками першого півріччя активів на загальну суму 5,2 млрд грн, а прибутку 890,7 млн грн, тобто розміром із середній банк. Найбільші активи та прибутки зафіксовані в фінкомпаніях "Альфа-Інвест Груп" (757,2 млн грн активів і 151,1 млн грн прибутку), "Центрофінанс" (742,5 млн грн і 141,7 млн грн, відповідно) і "Преміум Фінанс" (644,8 млн грн і 186 млн грн).