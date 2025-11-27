12-летняя девочка умерла из-за обстрела Россией Тернополя — за ее жизнь боролись 9 дней (фото)

В тот трагический день девочка находилась в квартире с сестрой, мамой и бабушкой

В Тернополе скончалась 12-летняя Адриана Унольт, которая девять дней сражалась за жизнь после российской ракетной атаки 19 ноября. Врачи делали все возможное, но спасти девочку не удалось.

Что нужно знать

Девочка вместе с сестрой, мамой и бабушкой пострадали во время ракетного удара по Тернополю

Старшая сестра Андрианы Ева — в больнице

Число жертв достигло 35.

Об этом сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал.

"Трагическая новость о смерти еще одного ребенка от ракетной атаки на Тернополь. Маленькая Адриана Унольт, 12 лет, умерла после девятидневной борьбы за жизнь. Ее мама погибла, сестричка до сих пор в больнице. Теперь Адриана там, где нет страха и взрывов, — рядом с мамой, в тихом и светлом месте."

Сестрички Унольт – Андриана (слева) и Ева (справа)

Мама Адрианы, Елена, погибла в тот же день от удара ракеты. Сестричка девочки Ева до сих пор находится в больнице. Елена работала парикмахершей, ее знали и любили сотни жителей Тернополя.

Елена Унольт

В ту ночь, 19 ноября, в квартире дома 31 на улице 15 апреля вместе с ней находились две дочери и мама. Девушек 7-го и 10-го классов прооперировали, они были в тяжелом состоянии в больнице. Сердце младшей остановилось в четверг, 27 ноября. Бабушка девочек — заслуженная артистка Украины Людмила Червинская — находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.

Людмила Червинская

Старшая девочка Ева продолжает борьбу за жизнь. Девочка профессионально занимается футболом — она вратарь Футбольной академии Тернополь.

Ева Унольт борется за жизнь в больнице

После смерти Адрианы количество погибших от атаки на Тернополь выросло до 35 человек. Шесть человек до сих пор считаются пропавшими без вести, в том числе один ребенок. Сейчас специалисты занимаются поиском фрагментов тел, которые могли остаться среди обломков от уничтоженного дома по улице Стуса, 8.

Напомним, "Телеграф" сообщал, что утром 19 ноября российские ракеты уничтожили легендарный когда-то завод "Орион". Россия потратила не менее 117 млн долларов ради уничтожения старого завода. Разрушения значительны — ракеты попали в два жилых дома, повлекшие за собой масштабные разрушения и пожары.