12-річна дівчинка померла через обстріл Росією Тернополя - за її життя боролися 9 днів (фото)

Того трагічного дня дівчинка перебувала у квартирі з сестрою, мамою та бабусею

У Тернополі померла 12-річна Адріана Унольт, яка дев'ять днів боролася за життя після російської ракетної атаки 19 листопада. Лікарі робили все можливе, але врятувати дівчинку не вдалося.

Що треба знати

Дівчинка разом з сестрою, мамою та бабусею постраждали під час ракетного удару по Тернополю

Старша сестра Андріани Єва — в лікарні

Кількість жертв сягнула 35.

Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

"Трагічна новина про смерть ще однієї дитини від ракетної атаки на Тернопіль. Маленька Адріана Унольт, 12 років, померла після дев'ятиденної боротьби за життя. Її мама загинула, сестричка досі в лікарні. Тепер Адріана там, де немає страху й вибухів, — поруч із мамою, у тихому й світлому місці, недосяжному для війни", — йдеться у повідомленні.

Сестрички Унольт - Андріана (зліва) та Єва (справа)

Мама Адріани, Олена, загинула того ж дня від удару ракети. Сестричка дівчинки Єва досі перебуває в лікарні. Олена працювала перукаркою, її знали і любили сотні тернополян.

Олена Унольт

У ту ніч, 19 листопада, у квартирі будинку 31 на вулиці 15 Квітня разом із нею були дві доньки та мама. Дівчат 7-го і 10-го класів прооперували, вони були у важкому стані в лікарні. Серце молодшої зупинилось у четвер, 27 листопада. Бабуся дівчаток — заслужена артистка України Людмила Червінська — перебуває у лікарні у вкрай важкому стані.

Людмила Червінська

Старша дівчинка Єва продовжує боротьбу за життя. Дівчинка професійно займається футболом — вона є воротаркою Футбольної академії Тернопіль.

Єва Унольт бореться за життя у лікарні

Після смерті Адріани кількість загиблих від атаки на Тернопіль зросла до 35 осіб. Шестеро людей досі вважаються зниклими безвісти, в тому числі одна дитина. Зараз фахівці займаються пошуком фрагментів тіл, які могли залишитись посеред уламків від понищеного будинку на вулиці Стуса, 8.

Нагадаємо, "Телеграф" повідомляв, що вранці 19 листопада російські ракети знищили легендарний колись завод "Оріон". Росія витратила щонайменше 117 млн доларів заради знищення старого заводу. Руйнування значні — ракети поцілили в два житлових будинки, спричинивши масштабні руйнування та пожежі.