Пожар в многоэтажке и погибший: что известно о ночной атаке на Украину (фото, видео)
На месте развернут "пункт несокрушимости" и создан штаб по ликвидации последствий ракетной атаки
Поздно вечером, 29 ноября, россияне ударили дронами по украинскому городу Вышгород в Киевской области. Под атакой оказались жилые дома, в результате чего случился пожар, есть разрушения и повреждения. Один человек погиб.
Что нужно знать:
- Зафиксировано возгорание и разрушение многоэтажки, частных домов и повреждение припаркованных авто
- В результате атаки погиб один человек и еще шесть пострадали
- Из многоэтажки эвакуировано 146 человек
Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник. По его словам, возгорание произошло в многоэтажном доме.
В результате атаки возник пожар и частичное разрушение в многоэтажке: пламя охватило квартиры с 1-го по 6-й этаж девятиэтажного дома
Также было зафиксировано возгорание и разрушение частных домов и повреждение припаркованных авто. На месте работали все оперативные службы. Развернут "пункт несокрушимости" и создан штаб по ликвидации последствий ракетной атаки.
Позже в пресс-службе ГСЧС Украины сообщили, что в результате атаки один человек погиб и шестеро пострадали.
Из многоэтажки эвакуировано 146 человек. Ликвидация пожара продолжается. На месте работают более 90 спасателей и 18 единиц техники. Местным жителям оказывается психологическая помощь и поддержка Общества Красного Креста.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на субботу, 29 ноября, Россия совершила комбинированную атаку на Киев и область. Враг применил дроны и ракеты.