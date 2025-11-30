Пожар в многоэтажке и погибший: что известно о ночной атаке на Украину (фото, видео)

На месте развернут "пункт несокрушимости" и создан штаб по ликвидации последствий ракетной атаки

Поздно вечером, 29 ноября, россияне ударили дронами по украинскому городу Вышгород в Киевской области. Под атакой оказались жилые дома, в результате чего случился пожар, есть разрушения и повреждения. Один человек погиб.

Что нужно знать:

Зафиксировано возгорание и разрушение многоэтажки, частных домов и повреждение припаркованных авто

В результате атаки погиб один человек и еще шесть пострадали

Из многоэтажки эвакуировано 146 человек

Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник. По его словам, возгорание произошло в многоэтажном доме.

В результате атаки возник пожар и частичное разрушение в многоэтажке: пламя охватило квартиры с 1-го по 6-й этаж девятиэтажного дома говорится в сообщении.

Пожар в многоэтажке. Фото: ГСЧС

Также было зафиксировано возгорание и разрушение частных домов и повреждение припаркованных авто. На месте работали все оперативные службы. Развернут "пункт несокрушимости" и создан штаб по ликвидации последствий ракетной атаки.

Враг атаковал Вышгород. Фото: ГСЧС

Враг атаковал Вышгород. Фото: ГСЧС

Позже в пресс-службе ГСЧС Украины сообщили, что в результате атаки один человек погиб и шестеро пострадали.

Из многоэтажки эвакуировано 146 человек. Ликвидация пожара продолжается. На месте работают более 90 спасателей и 18 единиц техники. Местным жителям оказывается психологическая помощь и поддержка Общества Красного Креста. рассказали чрезвычайники.

Враг атаковал Вышгород. Фото: ГСЧС

