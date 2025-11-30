Пожежа в багатоповерхівці та загиблий: що відомо про нічну атаку на Україну (фото, відео)

На місці розгорнуто "пункт незламності" та створено штаб з ліквідації наслідків ракетної атаки

Пізно ввечері, 29 листопада, росіяни вдарили дронами по українському місту Вишгород у Київській області. Під атакою опинилися житлові будинки, внаслідок чого сталася пожежа, є руйнування та пошкодження. Одна людина загинула.

Що потрібно знати:

Зафіксовано загоряння та руйнування багатоповерхівки, приватних будинків та пошкодження припаркованих авто

Внаслідок атаки загинула одна людина і ще шість постраждали

З багатоповерхівки евакуйовано 146 осіб

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник. За його словами, спалах відбувся у багатоповерховому будинку.

Внаслідок атаки виникла пожежа та часткова руйнація у багатоповерхівці: полум’я охопило квартири з 1-го по 6-й поверх дев’ятиповерхового будинку йдеться у повідомленні.

Пожежа у багатоповерхівці. Фото: ДСНС

Також було зафіксовано загоряння та руйнування приватних будинків та пошкодження припаркованих авто. На місці працювали усі оперативні служби. Розгорнуто "пункт незламності" та створено штаб з ліквідації наслідків ракетної атаки.

Ворог атакував Вишгород. Фото: ДСНС

Ворог атакував Вишгород. Фото: ДСНС

Пізніше в пресслужбі ДСНС України повідомили, що в результаті атаки одна людина загинула і шестеро постраждали.

З багатоповерхівки евакуйовано 146 осіб. Ліквідація пожежі продовжується. На місці працюють понад 90 рятувальників та 18 одиниць техніки. Місцевим жителям надається психологічна допомога та підтримка Товариства Червоного Хреста. розповіли надзвичайники.

Ворог атакував Вишгород. Фото: ДСНС

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч на суботу, 29 листопада, Росія зробила комбіновану атаку на Київ та область. Ворог застосував дрони та ракети.