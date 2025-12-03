Путин понимает только один язык: генерал-майор НАТО об Украине и прогнозах насчет России

В Альянсе оценили, чего ждать от Москвы дальше

Пока продолжаются активные дипломатические усилия для завершения войны в Украине, НАТО фокусируется на практических шагах, позволяющих Киеву отражать российскую агрессию сегодня и готовиться к будущему.

О гарантиях безопасности для Украины, а также о главной угрозе для Североатлантического альянса в блицинтервью "Телеграфу" рассказал генерал-майор Майк Келлер, заместитель командующего Миссией НАТО по безопасности и тренировке для Украины (NSATU).

— Генерал, мы понимаем, что главная гарантия безопасности, которую Украина может получить в любом мирном соглашении, — сильные Вооруженные силы Украины. Какова роль НАТО в том, чтобы сделать эту гарантию максимально реальной?

— Как вы правильно отметили, самой надежной гарантией безопасности будут как можно более сильные украинские силы. В этом контексте мы, конечно, рассматриваем и будущие силы [обороны] Украины, и то, как НАТО может лучше всего помочь Украине в их формировании.

Да, мы сосредотачиваемся на текущей ситуации — чтобы Украина могла продолжать борьбу, но также не теряем фокуса на будущем. Когда есть время и возможности двигаться дальше насущных потребностей на поле боя, уделяем внимание дальнейшему развитию вооруженных сил.

Генерал-майор Майк Келлер, заместитель командующего Миссией НАТО по безопасности и тренировке для Украины (NSATU). Источник - facebook.com/NATOinUkraine

— Стремление Украины стать членом НАТО является частью мирных переговоров. Если при каком-либо из сценариев Украине не будет гарантирована возможность членства, может ли она оставаться партнером Альянса вне этого?

— Думаю, это в первую очередь политический вопрос. Но Украина может быть партнером НАТО, даже если она не является членом Альянса.

Собственно говоря, именно так мы уже работаем вместе. НАТО сейчас рассматривает Украину как одного из важнейших партнеров, несмотря на то, что она не является членом Альянса — по очевидным причинам.

Так что с военной точки зрения это [партнерство] абсолютно возможно.

— В то же время НАТО учится у Украины, в частности, противодействию дронам. Почему для Альянса важно получать эту информацию? Как именно работает взаимодействие между украинскими военными и НАТО?

— Украина ведет борьбу против России, которая сейчас является нашей самой реальной угрозой. Все, что мы делаем в НАТО в отношении региональных планов и целей относительно возможностей, направлено на сдерживание России. Поэтому что угодно, что мы можем почерпнуть от Украины и ее нынешней борьбы с Россией, полезно и для нас.

Это полезно с точки зрения технического развития, доктрины, подготовки — всего того, через что вашим военным приходится проходить, к сожалению. Мы надеемся, что нам не придется испытывать это на себе, по крайней мере, насколько это возможно. Поэтому мы тесно сотрудничаем с украинскими партнерами.

У нас есть JATEC, который играет важную роль для НАТО в контексте анализа уроков, полученных из боевого опыта. Мы стараемся интегрировать извлеченные уроки в нашу работу. Мы проводим конференции, на которых получаем много информации от украинских партнеров относительно опыта с передовой.

Затем мы передаем это странам-членам, чтобы они могли включать эти наработки в свои программы подготовки, доктрины и т.д.

Совместный центр НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию JATEC. Источник – mod.gov.ua/

Для справки: JATEC — Совместный Центр НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию, размещенный в Польше.

— Останется ли Россия долгосрочной угрозой для Альянса, даже в случае любого мирного соглашения? Есть ли у России потенциал атаковать снова, скажем, через три—пять лет?

— Россия есть и остается угрозой — к сожалению, у меня нет никаких оснований полагать, что это может измениться в будущем. Если послушать Москву, Владимира Путина, то не думаю, что есть основания для оптимизма относительно того, что Россия изменится в краткосрочной перспективе. И именно поэтому НАТО должно готовиться к этому, развивая свои возможности для сдерживания РФ.

К сожалению, ваша страна была вынуждена это усвоить — и мы также теперь это знаем — что единственный язык, который понимает Россия, — это сила и военная мощь, как бы досадно это ни было.