"Круче, чем у Ахметова и Януковича": кто из экснардепов построил настоящий дворец под Киевом

В Конча-Заспе под Киевом стоит имение, которое омрачает резиденции самых богатых украинцев. На территории 11 домов, собственный концертный зал и спа-комплекс площадью более тысячи квадратов. Реальным владельцем этого дворца называют экснардепа Юрия Иванющенко, хотя официально все оформлено на иностранца.

Имение находится в исторической местности на границе Киева и области. Чтобы построить этот комплекс, пришлось вырезать гектары природно-заповедной зоны.

Рядом с главным дворцом был построен концертный зал, напоминающий Национальную оперу Украины. Недалеко расположена "баня" площадью более тысячи квадратов и искусственные озера. Главное здание вдвое превышает размеры "хонки" Януковича.

На отделку помещений потратили миллионы евро. Шелк, гобелены, ковры и мебель заказывали у самых дорогих производителей. Часть вещей изготовляли по индивидуальному заказу. А бюджет на одну люстру достигал 500 тысяч евро, говорится в материале.

Как сообщается, несколько лет назад весь комплекс пытались продать за 110 миллионов долларов. Официально имущество оформлено на иностранца, никогда не ведущего бизнес в Украине. Однако реальным владельцем, по словам строителей, является экснардеп Юрий Иванющенко.

Он так строил, что должно было быть дороже, больше, лучше, чем у Ахметова и Януковича, рассказывают изданию рабочие, работавшие над интерьером дворца.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о поместье с теннисным кортом, подаренным 18-летнему внуку топчиновника. "Телеграф" нашел владельцев из элитных пригородов Киева.