Там был немецкий штаб и сельский совет: в каком имении в Украине гостил Чайковский (фото)

Усадьба фон Мекк была построена в 19 веке, но сейчас она находится в аварийном состоянии

На берегу реки Бучанка, что в Киевской области, стоит заброшенное имение, которое когда-то было украшением Киевщины, но сейчас оно превратилось в молчаливого свидетеля прошлого. В нем проживал даже русский композитор Петр Чайковский.

Это имение требует немедленной реставрации, ведь большая его часть находится в аварийном состоянии. "Телеграф" решил рассказать о его истории и о том, кто там жил.

Имение фон Мекк на берегу реки Бучанка

Фрагменты интерьера, сохранившие историю

Итак, история села Копылов, где построено имение, уходит в XIV век — первое письменное упоминание о поселении датируется 1392 годом. Впоследствии поселение фигурирует как урочище "Копыловка", а уже в 1602 году снова упоминается как село. С XVIII века эти земли переходили от одного польского шляхтича к другому — среди владельцев были Косаковский, Дзявяловский и Шимановский. В 1840 году из-за долгов имение распродали частями нескольким новым хозяевам, а в 1882-м его приобрел 25-летний Николай фон Мекк, который и превратил его в известную усадьбу. Детали этих событий можно найти в переписке его жены, Надежды фон Мекк, с композитором Петром Чайковским.

Письмо жены Николая фон Мекка Петру Чайковскому

В 1910 году имение фон Мекк было продано новым владельцам, а после Октябрьского переворота перешло в собственность государства. Усадебный дом, который когда-то служил центром культуры и роскоши, постепенно превратился в многофункциональное социальное учреждение.

Здесь в разные годы действовали агрономическая школа, во время Второй мировой войны — немецкий штаб, а с 1943 по 1945 год — военный госпиталь. Позже помещение использовали как центральную районную больницу, среднюю школу, филиал музыкальной школы и сельский совет. До сих пор на стене здания сохранилась надпись советских времен: "Идеологическая работа — дело всей партии и каждого коммуниста".

Сейчас усадебный дом находится в аварийном состоянии, однако в парке вокруг него еще можно увидеть остатки былого величия — старые липовые и еловые аллеи, остатки фонтана, фрагменты хозяйственных построек.

Разбитый фонтан в бывшем парке усадьбы

Фон Мекк активно занимался благоустройством села – проложил дороги, обустроил пруды, поддерживал местных жителей, даже создал кооператив и банковское отделение. Именно в этом имении в 1889-1890 годах гостил композитор Петр Чайковский.

Что писал Чайковский о своем госте в усадьбе

Несмотря на запущенность, имение внесено в Государственный реестр архитектурных памятников национального значения. В начале 2000-х годов рассматривалась идея реконструкции комплекса к Евро-2012, которая должна вернуть ему атмосферу XIX века, в частности создать камерный зал и театр. Однако эти планы так и не были реализованы.

