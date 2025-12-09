"Крутіше, аніж в Ахметова та Януковича": хто з екснардепів побудував справжній палац під Києвом
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 613
Усередині фрески, гобелени та золото
У Конча-Заспі під Києвом стоїть маєток, який затьмарює резиденції найбагатших українців. На території 11 будинків, власний концертний зал та спа-комплекс площею понад тисячу квадратів. Реальним власником цього палацу називають екснардепа Юрія Іванющенка, хоча офіційно все оформлено на іноземця.
Що треба знати:
- На будівництво вирізали гектари заповідної зони
- Золотом покрито тисячі квадратних метрів
- Намагалися продати за 110 мільйонів доларів
Про це "Телеграф" розповідає у своєму ексклюзивному матеріалі. Детальніше читайте тут: "Телеграф" знайшов найдорожчий маєток в Києві, золотом покрито тисячі квадратів: екснардеп намагався продати його за $110 млн і втік.
Маєток знаходиться в історичній місцевості на межі Києва та області. Щоб звести цей комплекс, довелося вирізати гектари природно-заповідної зони.
Поряд з головним палацом збудували концертний зал, який нагадує Національну оперу України. Недалеко розташована "баня" площею понад тисячу квадратів та штучні озера. Головний будинок вдвічі перевищує розміри "хонки" Януковича.
На оздоблення приміщень витратили мільйони євро. Шовк, гобелени, килими та меблі замовляли у найдорожчих виробників. Частину речей виготовляли на індивідуальне замовлення. А бюджет на одну люстру сягав 500 тисяч євро, йдеться у матеріалі.
Як повідомляється, кілька років тому весь комплекс намагалися продати за 110 мільйонів доларів. Офіційно майно оформлено на іноземця, який ніколи не вів бізнес в Україні. Проте реальним власником, за словами будівельників, є екснардеп Юрій Іванющенко.
Він так будував, що мало бути дорожче, більше, краще, ніж в Ахметова та Януковича,
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про маєток з тенісним кортом, який подарували 18-річному онуку топчиновника. "Телеграф" знайшов власників з елітних передмість Києва.