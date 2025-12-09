"Крутіше, аніж в Ахметова та Януковича": хто з екснардепів побудував справжній палац під Києвом

Усередині фрески, гобелени та золото

У Конча-Заспі під Києвом стоїть маєток, який затьмарює резиденції найбагатших українців. На території 11 будинків, власний концертний зал та спа-комплекс площею понад тисячу квадратів. Реальним власником цього палацу називають екснардепа Юрія Іванющенка, хоча офіційно все оформлено на іноземця.

Що треба знати:

На будівництво вирізали гектари заповідної зони

Золотом покрито тисячі квадратних метрів

Намагалися продати за 110 мільйонів доларів

Про це "Телеграф" розповідає у своєму ексклюзивному матеріалі. Детальніше читайте тут: "Телеграф" знайшов найдорожчий маєток в Києві, золотом покрито тисячі квадратів: екснардеп намагався продати його за $110 млн і втік.

Маєток знаходиться в історичній місцевості на межі Києва та області. Щоб звести цей комплекс, довелося вирізати гектари природно-заповідної зони.

Вигляд маєтку з висоти

Поряд з головним палацом збудували концертний зал, який нагадує Національну оперу України. Недалеко розташована "баня" площею понад тисячу квадратів та штучні озера. Головний будинок вдвічі перевищує розміри "хонки" Януковича.

Зала у стилі королевського палацу

Спальня

Вбиральня

На оздоблення приміщень витратили мільйони євро. Шовк, гобелени, килими та меблі замовляли у найдорожчих виробників. Частину речей виготовляли на індивідуальне замовлення. А бюджет на одну люстру сягав 500 тисяч євро, йдеться у матеріалі.

Як повідомляється, кілька років тому весь комплекс намагалися продати за 110 мільйонів доларів. Офіційно майно оформлено на іноземця, який ніколи не вів бізнес в Україні. Проте реальним власником, за словами будівельників, є екснардеп Юрій Іванющенко.

Він так будував, що мало бути дорожче, більше, краще, ніж в Ахметова та Януковича, розповідають виданню робітники, які працювали над інтер'єром палацу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про маєток з тенісним кортом, який подарували 18-річному онуку топчиновника. "Телеграф" знайшов власників з елітних передмість Києва.