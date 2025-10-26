Должен был быть роскошным дворцом, но стал спиртзаводом и сгорел: малоизвестное сокровище Киевщины, которое стоит увидеть (фото)

Роскошное имение фон-дер Остен-Сакенов, где были сады и фонтаны, сейчас постепенно разрушается

В поселке Немишаево в Киевской области стоит старый дворец фон-дер Остен-Сакенов. Когда-то он был центром жизни местной знати, а сегодня — заброшенное и постепенно разрушающееся историческое здание.

За всю свою жизнь дворец сменил не одного хозяина и даже свое назначение — из роскошной резиденции стал частью производственных помещений и служебных зданий. "Телеграф" решил рассказать, как поменялась судьба этого заброшенного дворца.

Граф Карл Сакен получил в подарок дворец

История этого дворца ведет начало еще в начале XIX века. В 1805 году имение в Микуличах, в которое входило и село Мироцкое, получил в подарок граф Карл Сакен. После его смерти землю унаследовал Иван фон-дер Остен-Сакен, а затем его сын Карл.

Как выглядел дворец в первые годы "существования"

В это время, в первой половине XIX века, на территории имения построили кирпичный дворец с башней на углу и заложили живописный парк. Семья Остен-Сакенов владела имением до 1873 года, когда его приобрела жена киевского купца Евдокия Астахова. В конце XIX века владельцами стали Воронцовы-Дашковы, а с 1904 года – крестьянин Андрей Кулик.

В начале XX века усадьба состояла из главного дворца, двух деревянных домов, беседки, фруктового сада и пруда на реке Орлянка с мостиком. Рядом находились оранжереи.

После событий 1917 года имение перешло в государственную собственность. В его состав вошли дворец, парк, здания спиртзавода и жилье для рабочих. Впоследствии территорию присоединили к поселку Немешаево и здание использовали как клуб биохимического завода. Долгое время в помещении хранилась старинная мебель.

Современный вид заброшенного здания дворца

К сожалению, в ноябре 2000 года ночью произошел пожар, полностью уничтоживший интерьер. Огонь серьезно повредил дворец, и с тех пор его не восстанавливали. Сегодня здание постепенно рушится, оставаясь молчаливым свидетелем прошлых эпох.

Где расположен памятник архитектуры

Руины дворца расположены в Киевской области в Киево-Святошинском районе, между селами Мироцкое и Немешаево. Добраться сюда несложно — можно приехать на автомобиле или маршруткой. В Немешаеве также есть железнодорожная станция с регулярными рейсами в Киев.

