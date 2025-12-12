Россияне точно не поймут. Как по-украински можно назвать обычную шкатулку

Сейчас это слово мало кто использует

Среди множества необычных и уникальных слов в украинском языке, которые не так часто используются, можно выделить "шабатура". Многие носители языка даже не подозревают, что скрывается за этим старинным термином.

Об этом говорится в видео на YouTube-канале "Українська для дорослих". Там объяснили, что более привычными нам словами "шабатура" — это шкатулка или коробка.

Это слово раньше часто использовали в украинской литературе. Например, украинский прозаик и драматург Спиридон Добровольский писал:

"Він кинув у шабатуру книжку, почепив набакир кепку і виклично [з викликом] подивився па Сагайдака".

Слово "шабатура" имеет старинное, диалектное происхождение и, возможно, возникло под влиянием других европейских языков или из-за фонетических изменений, ассоциируя предмет-оболочку или коробку с похожей формой из слов иностранного происхождения.

К слову, в Украине довольно распространена фамилия Шабатура. В настоящее время, по даннім сайта "Рідні", в стране насчитывается 798 ее носителей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как еще в Украине называют одеяло.