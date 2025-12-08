Не неудачник и лентяй. Как на украинском смешно назвать бездарного человека

Этим словом даже назвали одно село в Украине

В украинском языке немало уникальных и интересных слов, значение которых не все знают. К примеру, слово "легейда".

"Телеграф" расскажет, когда его можно использовать и какой смысл в него заложен. Заметим, что это слово даже стало основой для образования названия села и нескольких фамилий.

Легейда – это украинское диалектное бранное слово. Чаще его можно услышать именно на западе Украины. В древности легейдой называли неумеху, дурака, оболтуса и ленивого человека.

Пример употребления:

Розсудливий батько і сам би сього догадався, що дітям уже пора до школи, а такий легейда, як ти, може потішитися несподіванкою (Фр., VI, 1951, 371);

Де ти, легейдо, волочився на мов лихо? (Козл., Ю. Крук, 1957, 373).

По мнению языковедов, слово "легейда" в Украину пришло из Польши, поэтому распространено в западных регионах. Ведь в польском есть слово "legiejda" — неуклюжий человек, бездарный, неумеха, бродяга.

Это слово также стало основой для образования фамилий. Так, в Украине более 400 носителей родового имени Легейда. Интересно, что, несмотря на распространение слова на западе страны, такие фамилии встречаются на востоке и севере.

Фамилия Легейда, распространение на карте

Также в Украине есть село Легейды. Оно находится в Шишацкой поселковой общине Миргородского района Полтавской области. Население по переписи 2001 года составляло 9 человек.

