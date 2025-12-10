Как еще в Украине называют одеяло: колоритное слово вас развеселит

Этим предметом раньше накрывали кровати, устилали полы или вешали на стены украинских домов

В украинском языке много интересных слов, которые являются синонимами совершенно привычных бытовых вещей. Так, у обычного одеяла есть более звучное название.

"Телеграф" рассказывает, как еще можно называть этот предмет, словами, которые зачастую не употребляются в ежедневном общении. Изначально, для изготовления таких одеял существовали особенные люди, которых в современном мире заменили станки на фабриках.

На Закарпатье и на Слобожанщине одеяло еще называлось "коц" или "коць". Это грубое шерстяное однотонное покрывало с начесами или ворсовый подстриженный односторонний ковер из шерсти. Коцами устилали полы, их вешали на стены, клали в сани, застилали кровати, использовали в качестве попоны для лошадей.

Коц в Харьковском музее. Фото Википедия

В чем особенность коца

Коц – это изготовленный на вертикальном станке длинноворсовый шерстяной ковер. А в отдельный вид махровых ковров коцы выделяет наличие полосы гладкого ткания между ворсовыми рядами и длинным ворсом.

Коцарский станок

Кто такие коцари

Изготовлением этого вида ковров занимались коцарки, которые сами делали шерстяную пряжу, окрашивали ее в разные цвета самодельными красками из минералов и растений.

Коцарка за работой

Какие есть синонимы к слову коц

Ложник — толстое шерстяное, узорно-тканое изделие с объемной поверхностью и длинным пушистым двусторонним ворсом. Ложники имеют обрядовое, интерьерное и хозяйственное назначение.

Карпатский ложник

Одеяло или укрывало — постельная вещь для укрывания. Традиционно изготавливаются из шерсти, но сейчас и из синтетических волокон.

Одеяло

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно ответить на слова благодарности на украинском языке.