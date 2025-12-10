Как еще в Украине называют одеяло: колоритное слово вас развеселит
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Этим предметом раньше накрывали кровати, устилали полы или вешали на стены украинских домов
В украинском языке много интересных слов, которые являются синонимами совершенно привычных бытовых вещей. Так, у обычного одеяла есть более звучное название.
"Телеграф" рассказывает, как еще можно называть этот предмет, словами, которые зачастую не употребляются в ежедневном общении. Изначально, для изготовления таких одеял существовали особенные люди, которых в современном мире заменили станки на фабриках.
На Закарпатье и на Слобожанщине одеяло еще называлось "коц" или "коць". Это грубое шерстяное однотонное покрывало с начесами или ворсовый подстриженный односторонний ковер из шерсти. Коцами устилали полы, их вешали на стены, клали в сани, застилали кровати, использовали в качестве попоны для лошадей.
В чем особенность коца
Коц – это изготовленный на вертикальном станке длинноворсовый шерстяной ковер. А в отдельный вид махровых ковров коцы выделяет наличие полосы гладкого ткания между ворсовыми рядами и длинным ворсом.
Кто такие коцари
Изготовлением этого вида ковров занимались коцарки, которые сами делали шерстяную пряжу, окрашивали ее в разные цвета самодельными красками из минералов и растений.
Какие есть синонимы к слову коц
Ложник — толстое шерстяное, узорно-тканое изделие с объемной поверхностью и длинным пушистым двусторонним ворсом. Ложники имеют обрядовое, интерьерное и хозяйственное назначение.
Одеяло или укрывало — постельная вещь для укрывания. Традиционно изготавливаются из шерсти, но сейчас и из синтетических волокон.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно ответить на слова благодарности на украинском языке.