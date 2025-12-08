Россияне перепутают это слово с "танцами" — украинское блюдо, которое подают на большиих торжествах

Блюдо, которое на праздники подают целыми подносами

Попытайтесь сказать россиянину слово, похожее на "пляски" (танцы), и наблюдайте реакцию. Представит танцы, гармошку, веселье. Но ведь здесь совсем не об этом.

В Украине так называют сладкую выпечку, которую подают на больших пирах. Много слоев, кремов, цветов – и никаких хороводов. "Телеграф" рассказывает, что такое "пляцки" и где они популярны.

В толковых словарях пишут, что слово происходит из польского и чешского placek. Связывают его и с немецким Platz. Проще всего объяснить так: это плоское изделие из теста, корж. На Галичине это слово давно живет своей жизнью и означает совсем другую вкусность.

Пляцки – это этакая родственница торта, но более простая и домашняя. Берут несколько коржей, между ними – кремы, мак, орехи, сгущенку или какао. Все складывают слоями, охлаждают и режут на маленькие квадраты. На подносе их всегда много, потому что один гость съест два, а другой – улыбнется и возьмет третий.

У каждой хозяйки свой рецепт. Где больше шоколада, где добавляют джем, желе или сыр. Есть пляцки высокие и пестрые, есть и более скромные – в один слой. На срезе они выглядят празднично, потому и готовят их именно на особые дни: Пасха, Рождество, свадьба или большие семейные встречи.

Так выглядят "пляцки"

"Пляцки" в разрезе

Россияне же слышат название – и теряются. Им кажется, что речь идет о "плясках" — танцах или каком-то гулянии. Прямых аналогов в русском нет, поэтому перевести слово трудно.

