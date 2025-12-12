Росіяни точно не зрозуміють. Як українською можна назвати звичайну скриньку

Нині це слово мало хто використовує

Серед багатьох незвичайних та унікальних слів в українській мові, які не так часто використовуються, можна виділити "шабатура". Багато носіїв мови навіть не підозрюють, що ховається за цим старовинним терміном.

Про це йдеться у відео на YouTube-каналі "Українська для дорослих". Там пояснили, що звичнішими нам словами "шабатура" — це скринька або коробка.

Це слово раніше часто використовували в українській літературі. Наприклад, український прозаїк та драматург Спиридон Добровольський писав:

"Він кинув у шабатуру книжку, почепив набакир кепку і виклично [з викликом] подивився на Сагайдака".

Слово "шабатура" має старовинне, діалектне походження і, можливо, виникло під впливом інших європейських мов або через фонетичні зміни, асоціюючи предмет-оболонку або коробку зі схожою формою зі слів іноземного походження.

До речі, в Україні досить поширене прізвище Шабатура. Наразі, за даними сайту "Рідні", в країні налічується 798 її носіїв.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як ще в Україні називають ковдру.