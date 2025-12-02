Покровск захвачен на 95%: в НАТО ответили, что будет после оккупации города

Россия не сможет захватить Донецкую область еще по крайней мере год, считают в НАТО

Российские силы продолжают интенсивные попытки захватить Покровск, выполнявший функции ключевого украинского логистического центра, обеспечивавшего операции на Донбассе. Город получает наибольшую долю ежедневных российских атак по сравнению с другими участками фронта.

Украина настроена истощать ресурсы России в этом направлении настолько долго, насколько это возможно. Об этом во время брифинга в Брюсселе сказал высокопоставленный чиновник НАТО, сообщает корреспондентка "Телеграфа".

Что нужно знать

ВСУ контролируют 5% города

Россияне продвигаются в Покровске на 120 метров в сутки

ВС РФ может использовать город как плацдарм

По всей видимости, сказал представитель Североатлантического Альянса, Украина все еще имеет ограниченную способность совершать небольшие рейды в северную часть города, продолжая борьбу за полный контроль над городом и тормозя попытки России закрепиться.

"Сейчас российские войска контролируют более 95% города, а значительная его часть разрушена в результате российских обстрелов", — констатировал чиновник НАТО.

Он предположил, что если Россия полностью захватит город, то использует его для логистики и как плацдарм для атак на другие города Донецкой области.

Также Покровск может служить базой для дальнейших операций российских БПЛА, считает представитель военно-политического союза.

Ситуация в Покровске и Мирнограде

Между тем, соседний Мирноград почти полностью окружен российскими силами, которые продолжают проникать в город и сбрасывают боеприпасы на украинские позиции, отметил высокопоставленный чиновник.

"Хочу четко отметить, что падение этих двух городов не будет означать неизбежного краха украинской обороны, который мы до сих пор считаем маловероятным в ближайшей перспективе", — подчеркнул он.

Представитель НАТО пояснил, что после провала российского наступления летом украинские войска построили оборонные линии к западу от Покровска, в западной части Днепропетровской области и других районах, которые позволяют украинским силам адекватно отходить и вести активную оборону вдоль своих границ.

"Захват остальной части Донецкой области для России не является реалистичным по крайней мере еще в течение года", — подчеркнул "натовец".

Чтобы лучше представить масштаб, он рассказал, что российские войска впервые вошли в Покровск, город площадью 29,7 кв. км, в конце июля. Таким образом, более 120 дней ВС РФ продвигались в среднем на 120 метров ежедневно.

Россия испытывала значительные трудности и до сих пор сталкивается с проблемами в закреплении своих достижений, учитывая время и ресурсы, которые она потратила на эту операцию, — резюмировал чиновник НАТО.

Напомним, "Телеграф" писал, что в НАТО не верят в угрозы главы России Владимира Путина относительно готовности Москвы к войне с Европой. У РФ нет достаточного количества войск и возможностей, чтобы реально победить в военном смысле.