На Украину надвигаются морозы до -12. Где на следующей неделе будет холоднее всего

Похолодание не продлится долго

Декабрь в Украине в погодном плане пока больше похож на позднюю осень. Однако зима все же берет свое и уже 10 декабря в ряде областей страны появился первый снежный покров высотой 1-7 сантиметров, но снег не задержится надолго.

Что нужно знать:

С 13 декабря в Украине похолодает, особенно на Левобережье

Местами ночью столбики термометров покажут -12

Однако морозы продлятся недолго, уже после 16 числа по всей стране температура воздуха повысится

О погоде на ближайшее время "Телеграфу" рассказал украинский синоптик Игорь Кибальчич. Он дал прогноз на следующие 10 дней: местами ожидаются морозы более -10.

Синоптик прогнозирует, что с 10 по 12 декабря в большинстве областей будет преобладать сырая и пасмурная погода, с небольшими дождями и туманами. Однако уже с 13 декабря на фоне роста атмосферного давления в Украину начнет поступать более холодный и сухой воздух из районов Финляндии и Кольского полуострова.

В результате в Украине существенно снизится температура: до небольших, а иногда и умеренных морозов. Но прохладная погода продлится недолго, поскольку интенсивный западный перенос воздушных масс обеспечит очередную волну аномального тепла ближе к концу второй декады месяца.

Прогноз погоды на 11-12 декабря

В большинстве областей будет влажная и теплая погода. Небольшие дожди, местами возможен туман. Ветер будет преобладать западного направления, 7–12 м/с. Температура воздуха в ночное время будет составлять -1…+6 °С, днем +2…+7 °С, на юге и местами в западных областях +8…+10 °С.

С 13 декабря начнется похолодание

Постепенно, начиная с северных и восточных регионов, с 13 декабря начнется снижение температуры, которое больше всего коснется Левобережной части страны. В ночное время температура воздуха там снизится до -2…-8°С, днем -4…+1°С. Похолодание будет сопровождаться порывистым ветром северного и северо-западного направления, скорость которого 13 декабря местами может достигать 15-20 м/с.

Самая холодная ночь — когда и где будет до -12

По прогнозу синоптика, самая холодная ночь ожидается 16 декабря, когда минимальная температура в восточных и Днепропетровской областях может опуститься до -9…-12 °С. На Правобережье и юге в этот период (с 13 по 16 декабря) в основном температура удержится выше 0 °С и лишь ночью будут наблюдаться небольшие морозы.

Когда в Украине снова потеплеет

После 16 декабря западные и юго-западные ветры принесут потепление. Температура воздуха по всей Украине повысится и будет колебаться в ночное время около 0 °С, а днем ​​в пределах +1…+7 °С.

Таким образом, в ближайшие 10 дней погода в нашей стране прогнозируется изменчивой, с чередованием циклонов и антициклонов, колебаниями атмосферного давления и температуры. Устойчивого снежного покрова не предполагается, кроме высокогорной части Карпат, Игорь Кибальчич

Карта прогноза ночной минимальной температуры воздуха в самый холодный день (16 декабря) на территории Украины, согласно одной из многочисленных моделей погоды

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в Киеве может пойти снег. Ждать осталось недолго.