В ряде областей может быть всего 2 часа света в сутки: названное условие
Энергосистема работает на грани
Морозы ниже десяти градусов могут резко изменить ситуацию со светом в нескольких регионах Украины. При таких температурах нагрузка на энергосистему возрастает настолько, что действующих мощностей может не хватить даже с учетом импорта. В результате графики отключений могут стать более жесткими, а время с электроснабжением — сократиться до минимума.
Что нужно знать:
- Морозы резко увеличивают нагрузку на сеть
- Свет могут давать 2–4 часа в сутки
- О полном блэкауте речь не идет
Об этом в блицинтервью "Телеграфу" рассказал глава Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев. Подробнее читайте в материале:"Графики отключений усилят из-за морозов: эксперт назвал города, которые могут пострадать больше всего".
По словам эксперта, в случае продолжительных морозов потребление электроэнергии в Украине растет примерно на 20%. Это связано с активным использованием электрообогревателей и дополнительной нагрузкой на сети.
Кроме того, говорит Игнатьев, резкое похолодание создает серьезное давление на подстанции, часть которых по-прежнему работает после аварийных ремонтов. Подобная ситуация уже наблюдалась минувшей зимой, в частности, в Одессе, когда оборудование не выдерживало пиковых нагрузок.
Специалист подчеркнул, что речь не идет о полном обесточивании страны, однако "графики отключений могут стать более жесткими, а электроснабжение — ограниченным".
В таких условиях свет в отдельных регионах может появляться всего на 2–4 часа в течение суток. Это решение рассматривается как вынужденный шаг по сохранению стабильной работы всей системы.
Объем и продолжительность отключений будут зависеть от температуры и состояния конкретной инфраструктуры. Наибольшие риски этой зимой, по оценке эксперта, касаются нескольких областей.
Сверхкритическая ситуация будет в Черниговской области, где враг повредил все подстанции и Сумской области,
Также в список городов с самыми сложными условиями он отнес Херсон, Чернигов и Киев, где нагрузка на сети традиционно высока.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что света станет больше. Мы рассказывали о двух причинах, почему дефицит электроэнергии снизится уже к концу недели.