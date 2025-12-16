Украина и РФ обмениваются ударами дронов, идет подготовка к новому раунду переговоров в Майами. Хронология войны — день 1392

16 декабря "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

В календаре вторник, 16 декабря. Силы обороны Украины продолжают сдерживать врага и ликвидировать оккупантов на фронте. Также не прекращаются удары дальнобойных дронов по территории России. Тем временем в ряде регионов продолжаются отключение электроэнергии.

Как проходит 1392-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 16 декабря — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В Майами готовится новый раунд переговоров США и Украины по подготовке мирного соглашения, сообщает Axios со ссылкой на источник. По его информации, рабочие группы с участием военных будут рассматривать карты для подготовки соглашения.

Россияне запускают дроны с территории оккупированного Крыма и еще ряда площадок.

