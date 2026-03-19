Скандал в Днепре: курсант МВД сделал фото возле тела пропавшей девушки, как отреагировал ВУЗ
Учебное заведение проводит проверку
В Днепре общественный резонанс вызвало неподобающее поведение курсанта Днепровского государственного университета внутренних дел во время поисков 14-летней Анастасии Сытниковой. При обнаружении тела девушки он сделал рядом с ней фотографию, которая уже разлетелась по сети. В ВУЗе уже отреагировали на инцидент.
Подросток пропала 17 февраля в Соборном районе города. А уже 18 февраля её родные обратились в полицию. Поиски длились почти трое суток, после чего тело девушки обнаружили в заброшенном кафе Nautilus (Маяк) неподалеку от парка Шевченко.
По предварительным данным, признаков насильственной смерти не выявлено, однако причины гибели до сих пор официально не озвучены. В то же время, Telegram-канал "Днепр.Оперативный" сообщает, что по словам знакомых семьи погибшей девушки, ее тело не показывали родственникам почти две недели.
После обнаружения тела в заброшенном кафе "Nutilus" вблизи парка Шевченко, в здании вспыхнул пожар. Возгорание произошло 4 марта, а тело девушки обнаружили 17 февраля.
Для поисков пропавшей привлекали курсантов из правоохранительного университета. В сети появились сообщения о том, что один из них позволил себе насмешки вблизи якобы места трагедии. На фотографии видно, как этот парень позирует с улыбкой на лице, показывая жесты пальцами, сидя у, вероятно, тела умершей девушки.
Такое поведение вызвало настоящий скандал вокруг курсанта. В комментариях под фотографией — волна обсуждений. Некоторые уверены, что за подобное поведение его необходимо отчислить.
При этом многие обращают внимание и на тот факт, что пока один позировал, кто-то другой делал эту фотографию, а потому также должен получить наказание.
Реакция ВУЗа
В Днепровском государственном университете внутренних дел сообщили, что по факту распространения в сети информации о ненадлежащем поведении курсантов при участии в поисковых мероприятиях начато служебное расследование.
"В ходе проведения расследования уже установлены лица, причастные к инциденту. Руководство учебного заведения решительно осуждает любые проявления неуважения к человеческому достоинству, особенно в ситуациях, связанных с трагедиями и гибелью людей. Подобное поведение недопустимо для соискателя образования в заведении системы МВД и будущего правоохранителя", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия. О результатах будет сообщено дополнительно.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что депутатка из Кривого Рога попала в скандал из-за высказывания о детях, что о ней известно.