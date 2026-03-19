Скандал у Дніпрі: курсант МВС зробив фото біля тіла зниклої дівчини, як відреагував ВНЗ

Навчальний заклад проводить перевірку

У Дніпрі громадський резонанс викликала неналежна поведінка курсанта Дніпровського державного університету внутрішніх справ під час пошуків 14-річної Анастасії Ситникової. При виявленні тіла дівчини він нібито зробив поряд з нею фотографію, яка вже розлетілася мережею. У ВНЗ вже відреагували на інцидент.

Підліток зникла 17 лютого у Соборному районі міста. А вже 18 лютого її рідні звернулися до поліції. Пошуки тривали майже три доби, після чого тіло дівчини виявили у покинутому кафе Nautilus (Маяк) неподалік парку Шевченка.

Анастасія Ситнікова. Фото: Нацполіція

За попередніми даними, ознак насильницької смерті не виявлено, проте причин загибелі досі офіційно не озвучено. У той же час, Telegram-канал "Дніпро.Оперативний" повідомляє, що за словами знайомих сім’ї загиблої дівчини, її тіло не показували родичам майже два тижні.

Анастасія Ситнікова. Фото: "Дніпро.Оперативний"

Після виявлення тіла у покинутому кафе "Nutilus" поблизу парку Шевченка, у будівлі спалахнула пожежа. Займання сталося 4 березня, а тіло дівчини виявили 17 лютого.

Для пошуків зниклої залучали курсантів із правоохоронного університету. У мережі з’явилися повідомлення про те, що один із них дозволив собі глузування поблизу нібито місця трагедії. На фотографії видно, як цей хлопець позує з усмішкою на обличчі, показуючи жести пальцями, сидячи біля ймовірно тіла померлої дівчини.

Така поведінка викликала справжній скандал довкола курсанта. У коментарях під фотографією хвиля обговорень. Дехто впевнений, що за таку поведінку його необхідно відрахувати.

При цьому багато хто звертає увагу і на той факт, що поки один позував, хтось інший робив цю фотографію, а тому також має отримати покарання.

Коментарі у мережі. Скріншот: Telegram

Реакція ВНЗ

У Дніпровському державному університеті внутрішніх справ повідомили, що за фактом поширення в мережі інформації про неналежну поведінку курсантів за участю у пошукових заходах розпочато службове розслідування.

"Під час проведення розслідування вже встановлено осіб, причетних до інциденту. Керівництво закладу освіти рішуче засуджує будь-які прояви неповаги до людської гідності, особливо у ситуаціях, пов’язаних із трагедіями та загибеллю людей. Подібна поведінка є неприпустимою для здобувача освіти в закладі системи МВС та майбутнього правоохоронця", — йдеться у повідомленні.

Наголошується, що наразі встановлюються обставини події. Про результати буде повідомлено додатково.

