Забудьте про АТБ и мобильную связь: "Зимняя тысяча" и кешбэк теперь тратятся по новым правилам
-
-
Две программы будут работать по единым правилам до конца июня 2026 года
В Украине изменили категории товаров, на которые можно потратить Национальный кешбэк. Теперь эти средства можно использовать только так же, как и "зимнюю тысячу".
Об этом сообщает Минэкономики.
Новые правила начали действовать с 22 ноября. В министерстве объясняют изменения необходимостью синхронизировать ее работу с государственной программой "Зимняя поддержка", поскольку обе выплаты поступают на одну карту, и властям нужно контролировать, на что именно тратятся деньги.
На что теперь можно потратить Национальный кешбэк и "зимнюю тысячу":
- коммунальные услуги;
- почтовые услуги;
- пищевые продукты в магазинах и супермаркетах;
- лекарственные средства и медицинские изделия;
- книги и другую печатную продукцию;
- благотворительность – в частности, донаты для ВСУ и другие благотворительные цели.
По сравнению с предыдущим перечнем, из разрешенных расходов исчезли мобильная связь, кинотеатры и заведения питания.
Стоит отметить, как ранее писал "Телеграф", например, в супермаркете АТБ нельзя рассчитаться "зимней тысячей" за продукты. В "Варусе" временно рассчитаться пока также нельзя. Систему для оплаты планируют внедрять, однако точные сроки пока неизвестны.
Обе программы будут работать по единым правилам до конца июня 2026 года.
Для справки: к программе Национальный кэшбэк присоединились более 1870 украинских производителей в разных отраслях. Кэшбек в размере 10% начисляется за покупку около 400 тысяч зарегистрированных в программе товаров украинского производства в торговых точках-партнерах. Проверить товар можно через сканер в приложении "Дия" или на сайте "Сделано в Украине".
Ранее "Телеграф" рассказывал, что частью программы "Зимняя поддержка" также есть возможность бесплатно ездить поездами "Укрзализныци". Речь идет о 3000 км. Будет стартовать программа с 1 декабря.