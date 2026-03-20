Ласковая оккупация: как американская норка без боя уничтожает местный вид в Чернобыле

Чужеземка захватывает украинские водоемы с помощью удивительного способа

В Чернобыльском заповеднике распространяется американская норка, которая активно вытесняет свою европейскую сестру. Как она это делает и несет ли угрозу для других видов?

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал соучредитель Нижнеднестровского национального природного парка, начальник научно-исследовательского отдела ННПП, кандидат биологических наук Николай Роженко.

Как американская норка появилась в Украине и почему вытесняет местную?

Большая по размеру американская норка разводилась искусственно человечеством много лет. По мнению эксперта, в природе она сейчас обычна, по крайней мере, в Украине точно.

Общеизвестно, что американская норка на эмбриональном уровне вытесняет европейскую. То есть после спаривания европейской норки с американской первая теряет способность к размножению, объясняет Роженко.

"Происходит резорбция эмбрионов у европейской, и она не размножается. И таким образом блокируется размножение европейской норки", – сказал он.

Единственный способ сдержать распространение американки, говорит биолог, – это проводить агитацию среди населения, чтобы этот вид искусственно не выпускали в природу.

Является ли американка опасной для других животных?

Норки ловят рыбу, моллюсков, ракообразных, беспозвоночных, то есть питаются целым рядом гидробионтов. В то же время в меню у горностаев — водяные полевки, а у ласок — исключительно мыши. Куница может поймать курицу или кролика.

"Куница лазит по деревьям, питается птицами, мышами. Яйца любит собирать. По курятникам тоже не против домашним прогуляться", – говорит Роженко.

Несмотря на то, что горностай, ласка, куница и норка, принадлежат к одной семье куньих, у каждого вида есть своя экологическая ниша. Поэтому американка не несет угрозы для этих животных.

Бобры против нутрий: еще одна конкурентная борьба в Украине

В низовьях Днестра стали появляться бобры. При этом нутрия в тех краях уже несколько лет живет в природной среде.

"Они конкурируют, конечно, потому что это водолюбивые млекопитающие, которые должны где-то отдыхать, размножаться, а они отдыхают и размножаются на возвышенностях, то есть дамбах. Территории дамб ограничены, поэтому конкурирование за жизненное пространство обычно есть", – рассказал специалист.

По его словам, если какая-то территория уже занята каким-либо видом, то другой там просто не поселится. "То есть они не приходят с женами и не дерутся за дамбу", – объяснил Роженко.

