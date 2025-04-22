Капибары захватили город в Аргентине: что это за животные и есть ли они в Украине (фото, видео)

Это самые большие грызуны в мире

Город Нордельта в 30 км от столицы Аргентины заполонили капибары. Сотни животных поселились на газонах в богатых районах, доставляя немало проблем местным жителям.

"Телеграф" решил рассказать, что это за животные, есть ли они в Украине и стоит ли бояться простым людям.

Капибары захватили Нордельту

"После пандемии "карпинчо", как их называют в Аргентине, размножились в Нордельте, шикарном, живописном закрытом сообществе с 45 000 жителей к северу от Буэнос-Айреса. Когда жители уединились в помещениях в 2020 году, капибары начали колонизировать ухоженные кварталы, находя зеленую траву, пресную воду и отсутствие хищников, по словам биологов, нанятых сообществом", – пишет The New York Times.

За последние два года популяция капибар в Нордельте утроилась и достигла почти 1000 особей, что добавило проблем горожанам. Крупные грызуны становятся причиной дорожно-транспортных происшествий и прогрызают себе путь через сады.

Также есть сообщения о нападениях капибар на маленьких собак, несмотря на то, что грызуны травоядные. В то же время некоторые из местных жителей встали на защиту капибар и утверждают, что они никогда не проявляли агрессии к собакам.

Около 30 лет назад на территории современной Нордельты находились болота, где капибары свободно жили вместе с пумами, ягуарами и кайманами. Однако из-за строительства в конце 90-х хищники покинули местность, а капибары остались.

Местные власти пытаются остановить рост популяции грызунов при помощи инъекций, которые на время приостанавливают их способность размножаться. Если терапию прекратить, то капибары снова смогут заводить потомство. Этот способ выбрали как единственно возможный, из-за протестов зоозащитников против стерилизации.

Что известно о капибарах

Капибара является крупнейшим ныне живущим грызуном и обитает в Южной Америке. Она населяет саванны и густые леса и живет вблизи водоемов. Это очень социальный вид, и его можно встретить группами до 100 особей. Капибары общаются с помощью лая, щебетания, свиста, фырканья и мурлыканья.

Близкими родственниками капибары являются морские свинки, более отдаленно она связана с шиншиллой и нутрией.

Взрослые капибары обычно весят от 35 до 66 кг. В неволе они могут жить до 12 лет, в природе – до 10 лет, но чаще они погибают раньше из-за нападений хищников. Питаются капибары в основном травой и водными растениями, фруктами и корой деревьев и иногда бывают довольно избирательны в еде.

К сожалению, в Южной Америке капибар убивают охотники, а также разводят фермеры ради мяса и шкур. В некоторых частях континента особенно в Венесуэле, мясо капибары популярно во время Великого поста и Страстной недели, поскольку Католическая церковь согласно легенде разрешила есть его в это время, в отличие от мяса других животных.

Капибары стали популярными во всем мире

Капибары – милые. Так считают не только большинство жителей Аргентины, но и граждане других стран. Эти пухлые, спокойные, размером с собаку грызуны, родом из Южной Америки, недавно стали любимцами современного интернета.

Они взлетели на вершину неофициальных рейтингов благодаря бесчисленным видеороликам, показывающим их мягкими, пухлыми и совершенно счастливыми, когда обезьяны и утки катаются на их спинах. Также интернет наполнен множеством изображений, на которых капибары соседствуют с различными животными и птицами, что говорит об их дружелюбии.

Особенно их обожают в Японии, где в последние годы появилось много кафе с капибарами. В заведениях можно покормить грызунов морковкой и погладить. А купание капибар в горячих источниках даже транслируют по национальному телевидению. Кроме того, в Стране восходящего солнца проводят соревнования по поеданию арбузов между капибарами.

Капибары в Украине

Поскольку Украина находится в Европе, а не в Южной Америке, и имеет соответствующий климат, здесь не встретишь капибар, обитающих в природе. Однако по крайней мере один из представителей этого вида был куплен Менским зоопарком в Черниговской области. Также капибара живет в Харьковском зоопарке.

Кроме того, объявления о продаже экзотического животного можно встретить на соответствующих сайтах. Так, в прошлом месяце капибару собственного разведения продавали за 236 500 грн, что эквивалентно более 5 700 долларов США.

Эти животные любят пространство, так что клетки для них будет мало — нужен специальный вольер, обязательно с большим кустарником для отдыха в тени и бассейном длиной не менее 4 м и глубиной от 1 м.

Капибары легко привыкают к новым хозяевам, хорошо приручаются и даже подвергаются дрессировке. Им нужно гулять, можно выводить на специальной шлейке в парк или зеленую зону на улице.

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