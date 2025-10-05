В лесах Чернобыльского заповедника живет маленький редкий пушистик: он очень шустрый (фото)

Грызуна мышовку лесную трудно заметить, потому что он маленький и хорошо маскируется

В Чернобыльском заповеднике ученые зафиксировали появление редкого животного. Он занесена в Красную книгу Украины.

О находке сообщили на официальной странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook. Это была лесная мышевка. Ее обнаружили во время полевых исследований сотрудники Института ядерных исследований НАН Украины.

Как выглядит грызун

Что это за животное

Мышовка лесная — это небольшой грызун из семейства прыгунчиковых, который внешне напоминает обычную лесную мышь, но имеет характерные отличия. Ее тело длиной около 6-8 сантиметров, а хвост — почти вдвое длиннее туловища, тонкий и покрытый короткими волосками. Животное имеет большие черные глаза, короткую мордочку и мягкий буро-серый мех с более светлым брюшком.

Мышовка очень шустрая — она передвигается короткими прыжками, подобно кенгуру, благодаря длинным задним лапкам.

Этот вид находится под особой охраной: он занесен не только в Красную книгу Украины, но и в Европейский Красный список, Бернскую конвенцию и Директиву ЕС "О сохранении природных местообитаний и видов дикой фауны и флоры".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Чернобыльском заповеднике увидели еще одного редкого хищника.