Следующий отопительный сезон под угрозой срыва? Как это исправить и кто несет ответственность

Уровень долгов от коммунальных предприятий и потребителей достигает миллиардов

Почти досрочное завершение в Украине отопительного сезона – это не единственные последствия большой задолженности перед "Нафтогазом". Ведь фактически следующий сезон может оказаться под угрозой.

Об этом бывший глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон рассказал "Телеграфу" в блиц-интервью "Отопительный сезон закончится раньше? Почему украинцы могут уже остаться без тепла".

По его словам, предприятия теплокоммунэнерго (ТКЭ) задолжали 100 млрд грн "Нафтогазу". Эта сумма набежала не за один год и возникла из-за искусственно заниженных тарифов на отопление и низкой платежной дисциплины как населения, так и самих ТКЭ.

"На начало этого года долги населения за услуги ТКЭ составляли 36 млрд грн, а долги ТКЭ перед "Нафтогазом" уже превышают 100 млрд грн", — говорит Макогон.

Он добавил, что теоретически правительство должно компенсировать "Нафтогазу" часть долгов за ТКЭ, но этого не происходит. Поэтому "Нафтогазу" ничего другого не остается, как пытаться заставить предприятия ТКЭ рассчитаться за газ.

"Даже путем угроз прекратить поставки газа и досрочного прекращения отопительного сезона", — говорит эксперт.

При этом потребители и органы местного самоуправления, несущие ответственность за долги, должны понимать, что "Нафтогаз" должен найти 3-4 млрд долларов на закачку газа для следующей зимы. Поэтому нужно своевременно оплачивать и отопление, и горячую воду. Выходит, что едва ли не единственным путем к обеспечению следующего сезона является погашение долгов и со стороны потребителей, и со стороны ТКЭ.

