Наступний опалювальний сезон під загрозою зриву? Як це виправити та хто несе відповідальність

Рівень боргів від комунальних підприємств та споживачів сягає мільярди

Майже дострокове завершення в Україні опалювального сезону — це не єдині наслідки великої заборгованості перед "Нафтогазом". Адже фактично наступний сезон може бути під загрозою.

Про це колишній голова "Оператора ГТС України" Сергій Макогон розповів "Телеграфу" у бліц-інтерв'ю "Опалювальний сезон закінчиться раніше? Чому українці можуть вже лишитися без тепла".

За його словами, підприємства теплокомуненерго (ТКЕ) заборгували 100 млрд грн "Нафтогазу". Ця сума набігла не за один рік та виникла через штучно занижені тарифи на опалення і низьку платіжну дисципліну як населення, так і самих ТКЕ.

"На початок цього року борги населення за послуги ТКЕ складали 36 млрд грн, а борги ТКЕ перед "Нафтогазом" вже перевищують 100 млрд грн", — каже Макогон.

Він додав, що теоретично уряд мав би компенсувати "Нафтогазу" частину боргів за ТКЕ, але цього не відбувається. Тому "Нафтогазу" нічого іншого не залишається, як намагатись змусити підприємства ТКЕ розрахуватись за газ.

"Навіть через погрози припинити постачання газу та дострокового припинення опалювального сезону", — каже експерт.

При цьому споживачі та органи місцевого самоврядування, які несуть відповідальність за борги, повинні розуміти, що "Нафтогаз" має знайти 3-4 млрд доларів на закачування газу для наступної зими. Тому треба вчасно сплачувати і за опалення, і за гарячу воду. Виходить, що чи не єдиним шляхом до убезпечення наступного сезону є погашення боргів і з боку споживачів, і з боку ТКЕ.

