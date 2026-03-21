Владислав Гераскевич вместе с Нафтогазом пробежал "Дистанцию памяти"

Расстояние, которое пробежали участники, было символическим

Группа "Нафтогаз" совместно с олимпийцем Владиславом Гераскевичем провели символический забег "Дистанция памяти", посвященный увековечиванию погибших в войне России против Украины.

В мероприятии приняли участие около 70 сотрудников группы, а также их родные. Участники пробежали дистанцию 1445 метров – именно такая длина трека в скелетоне, которую Владиславу Гераскевичу несправедливо не позволили преодолеть во время Олимпийских игр. Об этом говорится в сообщении Группы.

"Эта дистанция имеет для меня особое значение. Сегодня мы бежим ее вместе, чтобы почтить память тех, кого уже нет рядом. Это о памяти, о силе и о том, что мы должны двигаться дальше, бегая уже не только за себя, но и за тех, кого потеряли", — рассказал Владислав Гераскевич.

Владислав Гераскевич подписывает футболку для забега

Забег "Дистанция памяти" с Владиславом Гераскевичем

Каждый вышедший на старт бежал в футболке с именами погибших — знакомых, друзей, коллег или родных, которых потерял в этой войне.

Владислав Гераскевич на забеге "Дистанция памяти"

С начала полномасштабной войны 314 работников Группы "Нафтогаз" погибли в результате боевых действий.

"Эту дистанцию буду бежать, в частности, за своего друга Руслана. Он добровольцем ушел на фронт, а до войны работал на одном из производственных объектов Группы. Его жизнь унесла война. Для меня важно пробежать эту дистанцию в его память", — отметил Виктор Бойчук, мастер механо-технологического участка одного из объектов.

"Нафтогаз" отмечает, что и дальше будет поддерживать инициативы, которые объединяют людей и помогают хранить память о тех, кто отдал жизнь за Украину.