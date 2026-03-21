Владислав Гераскевич разом із Нафтогазом пробіг "Дистанцію памʼяті"

Відстань, яку пробігли учасники, була символічною

Група "Нафтогаз" спільно з олімпійцем Владиславом Гераскевичем провели символічний забіг "Дистанція памʼяті", присвячений вшануванню загиблих у війні Росії проти України.

У заході взяли участь близько 70 співробітників Групи, а також їхні рідні. Учасники пробігли дистанцію 1445 метрів — саме така довжина треку в скелетоні, яку Владиславу Гераскевичу несправедливо не дозволили подолати під час Олімпійських ігор. Про це йдеться у повідомленні Групи.

"Ця дистанція має для мене особливе значення. Сьогодні ми біжимо її разом, щоб вшанувати пам’ять тих, кого вже немає поруч. Це про пам’ять, про силу і про те, що ми маємо рухатися далі, біжучи вже не лише за себе, а й за тих, кого втратили", — розповів Владислав Гераскевич.

Владислав Гераскевич підписує футболку для забігу

Кожен, хто вийшов на старт, біг у футболці з іменами загиблих — знайомих, друзів, колег чи рідних, яких втратив у цій війні.

Владислав Гераскевич на забігу "Дистанція памʼяті"

З початку повномасштабної війни 314 працівників Групи "Нафтогаз" загинули внаслідок бойових дій.

"Цю дистанцію бігтиму, зокрема, за свого друга Руслана. Він добровольцем пішов на фронт, а до війни працював на одному з виробничих об’єктів Групи. Його життя забрала війна. Для мене важливо пробігти цю дистанцію в його пам’ять", – зазначив Віктор Бойчук, майстер механо-технологічної дільниці одного з обʼєктів Групи "Нафтогаз".

"Нафтогаз" зазначає, що і надалі підтримуватиме ініціативи, які об’єднують людей і допомагають зберігати пам’ять про тих, хто віддав життя за Україну.