В одном селе забрали всех, в другом — никого. Почему люди не доверяют ТЦК, рассказала нардепка

Центры комплектования нуждаются в реформировании

Доверие украинского народа к работникам территориальных центров комплектования (ТЦК) очень низкое. Это обусловлено не только методами мобилизации, но и усталостью населения.

Об этом рассказала депутат Соломия Бобровская в интервью "Телеграфу": "Мы договорились с ТЦК, что насильственной мобилизации не будет, но… — нардеп о том, что может измениться".

По словам нардепки, в Украине есть механизмы и для мобилизации без "бусификаций", и для препятствования нападениям на работников ТЦК. Законодательно они не нуждаются в усилении, ведь здесь и так речь идет об уголовной ответственности. Но агрессия против военнослужащих центров не возникла прямо из воздуха, для этого были предпосылки.

"Нужно снимать вопросы агрессии и решать вопросы справедливости и правильного подхода. Когда людей затягивают "руками-ногами"… Мы договорились с ТЦК, что не будет больше насильственных методов мобилизации. Почему это продолжается? Агрессия порождает агрессию — вот и вся история", — говорит Боброськая.

Она добавляет, что люди не доверяют ТЦК, они не понимают, почему в одних селах выгребли всех мужчин, а где-то — нет; почему в спортзалах есть "накаченные чуваки", а простых людей (или не простых) забирают с улиц. Именно поэтому территориальные центры комплектования нуждаются в реформе.

Это реформирование, по мнению нардепки, не вывод из подчинения Сухопутных войск. Ведь каждый второй человек и так не знает, кому подчиняется ТЦК. Должна быть реформа и перераспределение их обязанностей: кто должен совершать оповещение, кто вручает повестки, кто собирает людей.

"Возможно, это должна делать Нацполиция со своими возможностями. Но, опять же, не насильственными методами. В Украине эти истории не работают – это лишь возмущает и отталкивает", – резюмирует Бобровская.

