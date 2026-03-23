Может ли полиция останавливать людей для проверки ТЦК: нардеп указал на важный нюанс с законом

Должно быть основание для остановки

Полиция Украины может проводить рейды вместе с представителями ТЦК. Это не нарушает законодательство.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал член Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке, представитель фракции "Слуга народа" Александр Федиенко.

По словам Федиенко, этот вопрос давно урегулирован с действующим законодательством.

"Представители полиции останавливают гражданина Украины в пределах действующего законодательства на фоне военного положения. Здесь следует понимать, что должно быть действительно основание для остановки. Что касается СЗЧ, то есть вопрос, ведь полиция или органы местного самоуправления должны доставлять таких людей в ТЦК", — объяснил нардеп.

