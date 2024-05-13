Идёте на кладбище – знайте это: какими украинскими словами можно заменить "гробки" и "проводы"

Учите украинский язык вместе с "Телеграфом"

В Украине продолжается Светлая неделя или Светлая Седмица. Так называют семидневный период после Пасхи. После этого украинцы в отдельный день отправляются в могилы покойных родственников, чтобы вместе с ними еще раз отпраздновать Воскресение Христово. Но большинство людей не знают, как правильно называть этот праздник на украинском языке.

"Телеграф" рассказывает, как можно называть поминальные дни после Пасхи. Есть 10 заменителей.

Отметим, что слово "радоница" (или "радуница") происходит от слов "род" и "радость" и означает "радостная молитва за умерших".

В прежние времена в этот день почитается память мучеников. На кладбищах в эти дни проходит служба.

Вторую неделю после Пасхи, которая в украинской традиции является поминальной за умершими родственниками, называют так:

Про́води; (укр)

Гробки́; (укр)

Діди́; (укр)

Могилки; (укр)

Поминальні дні; (укр)

Поминки; (укр)

Провідки; (укр)

Проводки; (укр)

Ра́довниця; (укр)

Радуниця; (укр)

Бабський Великдень (укр).

Ранее "Телеграф" писал, как правильно поздравить на украинском с Пасхой. Языковед объяснил нюансы и самые распространенные ошибки.