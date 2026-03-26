"Батькивщина" начинает всеукраинский сбор подписей под петицией к президенту об увеличении минимальной пенсии

Фракция "Батькивщина" требует рассмотреть внесенный ее депутатами законопроект об увеличении минимальной пенсии до минимального прожиточного уровня, который составит с апреля 2026 года 7241 гривну.

Ресурсом для увеличения пенсий могут стать 174 миллиарда гривен, которые из бюджета передаются Национальному банку, а там списываются на коммерческие банки. Также партия начинает всеукраинский сбор подписей под петицией к президенту относительно минимальной пенсии, которая не может быть меньше минимального прожиточного уровня. Речь идет о выживании 9 миллионов пенсионеров, которые сейчас получают втрое меньшую пенсию.

Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко подчеркнула во время выступления с парламентской трибуны.

"Сегодня по закону, по всем методологическим материалам, по Конституции, минимальный прожиточный уровень составляет 7241 гривну. Это та сумма, ниже которой платить запрещено Конституцией. Это значит, что если человеку платят меньше, он просто физиологически умирает. Скажите, пожалуйста, кто придумал поставить минимальную пенсию в 2595 гривен? Вы понимаете, что вы убиваете этих людей? Вы их просто ликвидируете сознательно. Если вы приняли такую ​​политику ликвидации пожилых, так вы об этом честно скажите. И потому "Батькивщина" подготовила изменения в бюджет Украины и внесла законопроект", – рассказала Юлия Тимошенко.

По ее убеждению, нужно ликвидировать "мошенническую схему" финансирования коммерческих банков со стороны НБУ.

"Убираем 174 миллиарда гривен, которые коррупционно из бюджета передаются Национальному банку, а потом списываются на коммерческие банки через мошеннические схемы. И этого хватит, чтобы закрыть минимальную пенсию для пенсионеров 7241 гривна. Вы знаете, что у нас сегодня таких пенсионеров, которые получат меньше минимального прожиточного уровня, больше 9 миллионов. Мы начинаем общенациональный сбор подписей для петиции президенту, чтобы пересмотреть пенсии. Помогите нам", – призвала она коллег.

Юлия Тимошенко также выразила надежду, что в парламенте уже увеличилась доля тех, кто уже понимает, что такое "реформы и реформаторские законы", а какие решения направлены на сужение суверенитета Украины и ухудшение жизни людей.

